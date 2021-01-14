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Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Başkanlık kadınlara göre değil

AA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 21:55 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 21:55

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, kızı Sara Duterte-Carpio’nun kendisinden sonra başkanlık yapacağına dair söylentilere cevaben, devlet başkanlığının kadınlara göre olmadığını söyledi.


CNN Philippines’in haberine göre, Duterte, bir açılışta yaptığı  konuşmada, Davao Belediye Başkanlığı görevini yürüten kızının devlet başkanlığı  için adaylığını koymayacağını belirtti.
 
Kızının kendisinin yaşadığı zorlukları yaşamasını istemediğini ifade  eden Duterte, "Kadın ile erkekler arasında duygusal farklılıklar var. Devlet  başkanlığı kadınlara göre bir iş değil." dedi.
 
Davao Belediye Başkanı 42 yaşındaki Sara Duterte-Carpio, 2022 yılı  olası başkan adaylarıyla ilgili kamuoyu anketinde birinci çıkmıştı.
 
Filipinler’in bugüne kadar 1986-1992 yıllarında görev yapan Corazon  Aquino ve 2001-2010 döneminde ülkeye liderlik eden Gloria Macapagal Arroyo olmak  üzere iki kadın devlet başkanı oldu.
 

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Filipinler Rodrigo Duterte başkanlık
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