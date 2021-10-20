Fazla mesai ücretleri değişiyor! Yeni tutar belli oldu, bugün başlıyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar! TBMM’ye sunuldu. Bugün başlıyor. Fazla mesai, tazminat, ek gösterge tutarları değişiyor. Yeni ücret belli oldu. Meclis’e gönderilen bütçe teklifine göre yurt içi gündelik ve tazminat tutarları belirlendi. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 80 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 62 lira ödenecek.

TBMM’nin 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ni görüşme maratonu, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Plan Bütçe Komisyonu’nda yapacağı sunumla start alacak.

Teklife göre memurların saat başı fazla çalışma ücreti yeni yılda yüzde 12.5 artacak ve 1 Ocak’tan itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak. Teklifte öngörülen düzenlemelerden bazıları şöyle:

- Memurların 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2022’den itibaren 2 lira 70 kuruş olarak uygulanacak.

YURT İÇİ GÜNDELİK VE TAZMİNATLAR BELLİ OLDU

- Yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 80 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 62 lira ödenecek.

- Gelecek yıl lojman satışından 600 milyon lira, arsa satışından 977 milyon 153 bin lira, diğer taşınmaz satışından 631 milyon 81 bin lira, arazi satışından 1 milyar 139 milyon 307 bin lira, sosyal tesis satışından 2 milyon 869 bin lira, diğer bina satışından 1 milyon 165 bin lira olmak üzere toplam 3 milyar 351 milyon 575 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor.

- 2021’de brüt vergi gelirleri tahsilatının 1 trilyon 197 milyar 692 milyon 980 bin lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Geçmiş yıllara ilişkin ekonomik gelişmeler, eğilimler ve 2022 yılına ilişkin beklentiler dikkate alındığında, gelecek yıl vergi gelirleri tahsilatının 1 trilyon 430 milyar 41 milyon 337 bin lira olacağı tahmin ediliyor. Bu tutar 2021 yılıyla kıyaslandığında yüzde 19.4’lük artışa denk geliyor.

ÖTV BEKLENTİSİ

- Vergi gelirleri içinde önemli yer tutan ÖTV’den 2022’de 220 milyar 783 milyon 624 bin lira gelir elde edileceği öngörüldü. 2022 beklentisi bu yılla kıyaslandığında yüzde 12.3’lik artış meydana geliyor.

- Bu yıl gelir vergisi tahsilatının 204 milyar 656 milyon 814 bin lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, bu rakamın 2022’de yüzde 28.3’lük artışla 262 milyar 646 milyon 37 bin liraya ulaşması öngörüldü. Kurumlar vergisinden gelecek yıl elde edilecek gelirin de bu yıla göre yüzde 12.2 artışla 183 milyar 70 milyon 531 bin lira olması bekleniyor.

- Yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 44.7 milyar liralık harcın, yüzde 55.8’ini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Gelecek yıl yurt dışına çıkacaklardan toplam 103 milyon 797 bin lira alınması öngörülüyor.

EN YÜKSEK PAY BTK'YA AYRILDI

- Düzenleyici ve denetleyici kurumlar için bütçeden toplam 10 milyar 238 milyon 553 bin lira ödenek tahsis edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 7 milyar liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) 1 milyar 253 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 394 milyon 52 bin lira, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) 527 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) 271 milyon 781 bin lira kaynak sağlanacak.

67 PROGRAMA ÖDENEK

- 67 program için ödenek tutarları belirlenirken, en yüksek ödeneğin ayrıldığı program 246.6 milyar lirayla hazine varlıklarının ve yükümlülüklerinin yönetimi olurken, bunu 217 milyar lirayla sosyal güvenlik, 158.3 milyar lirayla yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 116,3 milyar lirayla ulusal savunma ve güvenlik programları izledi.

YARDIMLAŞMAYA 52.9 MİLYAR TL

- Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 52.9 milyar lira, istihdam için 44.6 milyar lira, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için 2.4 milyar lira, kadının güçlenmesi için 943 milyon lira harcanacak.

Teklife göre, temel eğitime 105.8 milyar lira, ortaöğretime 55 milyar lira, yükseköğretime 65.5 milyar lira, engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitime 26.6 milyar lira, din hizmetleri ve yaygın din eğitimine 13.8 milyar lira ödenek sağlanacak.

GÖÇ YÖNETİMİNE KAYNAK

- Gelecek yıl yaklaşık 82 milyar lira tedavi edici sağlık programına ayrılacak. Bununla birlikte koruyucu sağlık uygulamalarına 38.9 milyar lira sağlanacak. Göç yönetimine 4.5 milyar lira, sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği yönetimine 2.7 milyar lira kaynak aktarılacak.

TARIMA 43.1 MİLYAR TL ÖDENEK

- Programlar içinde tarım da ön plana çıkarken bu kapsamda 43.1 milyar lira ödenek ayrılacak. Kırsal kalkınmaya 7 milyar lira, toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimine 20.9 milyar lira, ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimine 4.7 milyar lira harcama yapılacak. Enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasasına yönelik de 21.3 milyar lira ödenek ayrılacak.

- Sanayinin geliştirilmesi, üretim ve yatırımların desteklenmesi programına 20.9 milyar lira, araştırma, geliştirme ve yeniliklere 8.7 milyar lira, bilgi ve iletişime 2 milyar lira, uzay ve havacılığa 673 milyon lira kaynak sağlanacak. (Milliyet)