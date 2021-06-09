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Faturalarla ilgili yeni uygulama! Resmen devreye girdi

09 Haziran 2021 Çarşamba - 20:48 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 20:48

e-Fatura uygulamasından flaş gelişme. Bir kurum daha duyurdu. Tamamen değişti, artık e-Fatura kullanılacak. Resmi açıklama geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Kamuda e-Fatura Uygulamasının Yaygınlaştırılması” çalışmaları çerçevesinde 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren e-Fatura uygulaması kapsamına alındı.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Kamuda e-Fatura Uygulamasının Yaygınlaştırılması” çalışmaları çerçevesinde 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren e-Fatura uygulaması kapsamına alındı.
 
EPDK’dan konuya ilişkin yapılan duyuru şu şekilde:
 
“Kurumumuz tek Vergi Kimlik Numarası kullanmaktadır. E-Fatura uygulamasında kullanılacak olan ‘e-fatura mükellefiyetine tabi’ ve ‘harcama birimi’ Vergi Kimlik Numarası bilgileri aşağıda yer almaktadır.
 
Vergi Dairesi: Maltepe Vergi Dairesi
 
e-Fatura mükellefiyetine tabi Vergi Kimlik Numarası: 335 023 33 34  
 
Harcama Birimi Vergi Kimlik Numarası:  335 023 33 34 “
 

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