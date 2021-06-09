Faturalarla ilgili yeni uygulama! Resmen devreye girdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Kamuda e-Fatura Uygulamasının Yaygınlaştırılması” çalışmaları çerçevesinde 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren e-Fatura uygulaması kapsamına alındı.
EPDK’dan konuya ilişkin yapılan duyuru şu şekilde:
“Kurumumuz tek Vergi Kimlik Numarası kullanmaktadır. E-Fatura uygulamasında kullanılacak olan ‘e-fatura mükellefiyetine tabi’ ve ‘harcama birimi’ Vergi Kimlik Numarası bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Vergi Dairesi: Maltepe Vergi Dairesi
e-Fatura mükellefiyetine tabi Vergi Kimlik Numarası: 335 023 33 34
Harcama Birimi Vergi Kimlik Numarası: 335 023 33 34 “