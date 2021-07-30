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Fatih'te 3 katlı binanın bir kısmı çöktü

Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL,(DHA) |  30 Temmuz 2021 Cuma - 0:50 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 0:50

İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk binanın içinde çökme meydana geldi. Çökme esnasında binada bulunan bir kişi yara almadan kurtuldu.


Yavuz Sinan Mahallesi Değirmenci Sokak'taki 3 katlı metruk binanın iç kısmının bir bölümü çöktü.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Bir kişi yara almadan kurtuldu
 
Binadan bir kişi yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri enkazda yaralı olup olmadığını araştırdı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri de arama kurtarma köpekleriyle incelemede bulundu. Çalışmaların sonucunda enkaz altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.
 
Binanın içinde hırsızlık amacıyla girilmesi sonucunda çökme meydana geldiği iddia edildi.
 
Uyarı yazısı aşılmış
 
Bu arada binanın duvarında "Tehlikeli yapıdır. Can ve mal emniyeti açısından yaklaşmayınız. Araç park etmeyiniz" yazısının bulunduğu dikkati çekti.

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İstanbul Fatih bina
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