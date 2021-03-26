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Ev sahipleri dikkat! Bakan duyurdu: Resmen hayata geçiyor

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 20:45 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 20:45

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bina Kimlik Belgesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, 'Bu yıl 100 bin binada uygulamaya geçireceğiz bu projeyi. Bu aslında binaların nüfus cüzdanı. Binaya ilişkin her türlü bilgiye üzerindeki QR kodunu okutarak erişebiliyorsunuz." dedi.


Bakan Kurum, A Haber ve A Para TV ortak canlı yayınında kentsel  dönüşüme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, kentsel dönüşüm konusunu milli  mücadele, Kurtuluş Savaşı gibi gördüklerini, terörle mücadele kadar önemli  olduğunu düşündüklerini ifade etti.
 
Türkiye'de yaşanan depremleri hatırlatan Kurum, salgın sonrasında da  ülkedeki en önemli gündemlerden birinin tüm dünyanın da etkilendiği iklim  değişikliği ve depremle mücadele olacağını belirtti.
 
Kurum, bugüne kadar kentsel dönüşümle ilgili çok önemli yatırımlar  yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:
 
"2012 yılından bugüne tüm Türkiye'de 1,5 milyon konutun dönüşümünü  gerçekleştirdik. Sosyal konut uygulamasıyla birlikte 1 milyon rakamına ulaştık.  Toplamda sadece 2 projemizle 2,5 milyon bağımsız bölüm üreterek 10 milyon  vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Bunun dışında yapı  denetim sistemi ki, 2001 yılından sonra, Cumhurbaşkanımızın iktidara geldiği 2002  yılıyla birlikte faaliyete geçen sistemde bugüne kadar 800 bin binamızı  denetledik. Şu an devam eden sistemde 400 binamızın denetimi de devam etmektedir.  Bu çalışmalarla birlikte bizim tespitlerimiz, Türkiye çapında vatandaşlarımızın  yüzde 55'ini güvenli konutlarda oturtma imkanına eriştirdik."
 
"Bağımsız bölümlerin 6,7 milyonu riskli"
 
Bakan Kurum, bugüne kadar ne kadar kaynak ayrıldığına ve bundan sonra  kaç konut yapılacağına ilişkin soru üzerine, "Türkiye'de yaklaşık 28 milyon  bağımsız bölüm var. Bu bağımsız bölümlerin 6,7 milyonu riskli. Bunların da 1,5  milyonu acilen dönüştürülmesi gereken konutlar. Biz göreve gelir gelmez bir hedef  ortaya koyduk. Acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun 5 yıl içerisinde her  yıl 300 bin konut dönüştürmek suretiyle toplamda 1,5 milyon acil öncelikli  konutun dönüşümünü sağlamak." dedi.
 
Kentsel dönüşüme 6 başlık koyduklarından bahseden Kurum, şöyle devam  etti:
 
"Bir, afet riski altındaki alanların dönüşümünü sağlamak zorundayız.  Şu anki kentleşme oranımız yüzde 85 seviyelerine gelmiş. Şehirdeki çarpık  kentleşmeden kaynaklı dönüşümü yapmak zorundayız. Şu an baktığınızda sanayi  yapılarında da riskli yapılarımız var. Bu şehrin içinde kalmış, çöküntü haline  gelmiş yapıları yine dönüştürmek suretiyle daha sağlam, vatandaşımıza daha iyi  hizmet verecek hem esnafımızın daha mutlu olacağı alanlar üretmemiz lazım. Kırsal  kalkınmayı sağlamak zorundayız. Tarım köy uygulamalarıyla köydeki istihdamı  artırarak hem ürün yetiştiriciliği noktasında katkı sağlayacak hem de köydeki,  ilçedeki kaliteyi artıracak adımlar atmamız lazım."
 
Millet Bahçeleri deprem esnasında toplanma alanı vazifesi de görecek
 
Kurum, taşkın riski olan yerlerin tespitini yaparak dönüşümünü  gerçekleştirdiklerini, tarihi meydanları yenilediklerini anlatarak, Türkiye  geneli kentsel dönüşüm çalışmalarından örnekler verdi.
 
"1 milyon konut rakamına ulaştık Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla.  180 milyar liralık yatırımla. 18 yılda. Dünyada bunun örneği yoktur." diyen  Kurum, İstanbul'da gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projelerine ilişkin şöyle  konuştu:
 
"İstanbul'umuzun 39 ilçesinin hemen hemen tamamında Bakanlığımızın  kentsel dönüşüm projelerini görebilirsiniz. Bunlar bittiği zaman çok örnek  yerleşim alanları olacak. Bu alanlarda, şu anki inşaat teknolojileriyle birlikte  de en son teknolojileri kullanıyoruz. Akıllı şehir uygulamaları yapıyoruz. Yeşil  alanlarla birlikte Millet Bahçeleri yapıyoruz. Şu an tüm Türkiye'de 292 Millet  Bahçesi projemiz var. Bu 292 Millet Bahçesi'nin yatırım değeri 7 milyar lira.  Aynı zamanda bu alanlar, deprem esnasında toplanma alanı vazifesi görecek."
 
Fikirtepe'deki kentsel dönüşümün 2024'te bitmesi hedefleniyor
 
Bakan Murat Kurum, yıllık 300 bin konut dönüşümünün Bakanlık olarak  yüzde 20'sini kendilerinin yapacağını belirterek, "Her yıl 60 bin konut ki şu an  fiilen 2 yıldır sahada sürdürdüğümüz 117 bin bağımsız bölümden oluşan dönüşüm  konutlarımız yükselmektedir." dedi.
 
Fikirtepe'deki kentsel dönüşümü de anlatan Kurum, "Sayın  Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Yeni Fikirtepe'yi nisan ayında temellerini atarak  inşa ediyoruz. Toplamda 15 bin bağımsız bölümü içeren önemli bir kentsel dönüşüm  projesini sadece Fikirtepe'de yürütüyoruz. 2024 yılında tamamını bitirmeyi  hedefliyoruz." diye konuştu.
 
Kurum, Türkiye'de yürüttükleri kentsel yenileme projeleri kapsamında  Konya Mevlana Meydanı, Ankara Hergelen Meydanı, Diyarbakır Suriçi ve Kastamonu  Nasrullah Camii Meydanı'nda yürüttükleri çalışmalardan örnekler de gösterdi.
 
"Yapacağımız en önemli kentsel dönüşüm İstanbul'umuza, büyük  şehirlerimize olan göçü tersine çevirmektir." diyen Kurum, şunları kaydetti:
 
"Yeteri kadar büyüdü şehirlerimiz. Artık bu haliyle bu şehirlerimizi  korumak zorundayız. Anadolu'daki birçok şehrimizi de ki Sayın Cumhurbaşkanımız  iktidara geldiğinde en önemli hedefi buydu; diğer şehirlerin kalkınması, kırsal  kalkınma projeleriydi. Hemen hemen üniversitesi olmayan ilimiz yok. İstanbul'da,  Ankara'da ne varsa sosyal anlamda diğer şehirlerimizde de var."
 
Murat Kurum, farklı şehirlerde 10 bin sanayi sitesinin fiilen inşa  halinde olduğunu, şehrin içindeki çöküntü alanlarının modern sanayi tesislerine  çevrildiğini dile getirdi.
 
Bina Kimlik Belgesi
 
Bina Kimlik Belgesi'ni hayata geçirdiklerini aktaran Kurum, "Bu yıl  100 bin binada uygulamaya geçireceğiz bu projeyi. Bu aslında binaların nüfus  cüzdanı. Binaya ilişkin her türlü bilgiye üzerindeki QR kodunu okutarak  erişebiliyorsunuz. Nisan ayı itibariyle projemize başlayacağız. Bu yılda 100 bin  binada sistemi uygulamayı ve zorunlu hale getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
 
Bakan Kurum, bölgesel otopark projesini hayata geçirdiklerini  aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"AVM'lerde elektrikli şarj ve park yeri zorunluluğunu gündeme  getirdik. Artık ilçe belediyelerimiz bölge otoparkı yapabilecek. 180 metrekare ve  üstünde her daire için 2 otopark şartı getiriyoruz. Ümraniye ve Sancaktepe'de  bölge otoparkı yapımına başlandı. Şehirlerimizde bölge otoparkları yapıyoruz.  Tarihi ve doğal mekanlarımızın yenilenmesi noktasında önemli projeler yapıyoruz.  Tarım Köy Projesi kapsamında 7 bin uygulamayı bitirdik. Tarımsal kalkınmayı ve  oradaki istihdamı sağlamak adına bu projeyi de çok önemsiyoruz. Ağrı'da 25 bin  başlıklı 550 milyon yatırımla 354 ahır inşa ediyoruz. Ayder, Uzun Göl ve Salda'da  doğal güzelliklerini koruyacak projeler yürütüyoruz. Salda Gölü'nde, yeni hali  bitmek üzere. Eskiden gölümüzün kıyısına kadar araçlarla giriliyordu. Her türlü  doğal güzelliğe zarar verecek süreçten, bu alanı koruma altına alacak bir sürece  giriyoruz. 1,5 milyon olan ziyaretçi sayısını 570 binle kısıtlıyoruz. Doğaya  zarar vermeyen bir dönüşüm yapıyoruz. Türkiye'de ne kadar doğal güzelliğimiz vara  bunları koruyacak projeler geliştiriyoruz. "
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, BM'den bir  ödül adlığını hatırlatan Kurum, "Sayın Emine Erdoğan Hanım'ın öncülüğünde  başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 17 milyar lira tasarruf ettik.  Milyonlarca ağacımızın kesilmesini engelledik. Çevre Ajansımızı kurduk, nisan  ayında ajansımız yürürlüğe girecek. Geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımız için  yaptığımız her projede çevreyi doğayı gündeme alıyoruz." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Bakan Kurum, inşaat sektörünün yanında olduklarını ve olmaya da devam  edeceklerini de vurgulayarak, "Biz ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Çok önemli  hedef ve vizyonumuz var. Bu güven ve istikrar ortamı içinde projelerimizi  yapacağız ve sektörümüze ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye çalışacağız."  ifadelerine yer verdi.
 

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bina Kimlik proje
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