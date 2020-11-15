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Etiyopya'da yolcu otobüsüne saldırı! 34 ölü...

AA |  15 Kasım 2020 Pazar - 16:34 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 16:40

Etiyopya’da yolcu otobüsünün hedef alındığı silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti.


Bağımsız Etiyopya İnsan Hakları Komisyonunun Twitter hesabından  yapılan açıklamada, ülkenin kuzey batısındaki Benishangul-Gumuz eyaletinde yolcu  otobüsünün hedef alındığı silahlı saldırıda 34 kişinin yaşamını yitirdiği  belirtildi.
 
Açıklamada, dün eyalete bağlı Wonbera’dan Chagni’ye giden yolcu  otobüsüne düzenlenen "korkunç" saldırıdan üzüntü duyulduğu, ölü sayısının  artmasından endişe edildiği vurgulandı.
 
Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.
 
Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF)  güçlerinin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da saldırmasının bir gün sonrasında  Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.
 
 Ulusal basındaki haberlere göre TPLF, orduya destek verdiği  gerekçesiyle Etiyopya'nın çeşitli eyaletlerinin yanı sıra Eritre'nin başkenti  Asmara'ya da roketli saldırılar düzenledi.
 
Çatışmaların yoğunlaştığı kuzeydeki bölgelerden Sudan'a insan göçü ise  sürüyor.
 
  
 

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Etiyopya otobüs saldırı
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