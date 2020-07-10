11 Temmuz 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.809 -0.85 EURO 7,7650 0.20
USD 6,8660 0.08 ALTIN 397,150 -0.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

Etiyopya'da ünlü sanatçının öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 23:53 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 23:53

Etiyopya'da aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.


Polisten yapılan açıklamada, sanatçının öldürülmesiyle doğrudan  ilişkisi olan 3 kişinin yakalandığı duyuruldu,
 
Öte yandan, sanatçının öldürülmesi sonrası çıkan şiddet olaylarını  tetikleyen ve olaylara karışan yaklaşık 5 bin kişinin de gözaltına alındığı  belirtildi.
 
Etiyopya'da geçen hafta başkent Addis Ababa ve Oromiya eyaleti başta  olmak üzere farklı bölgelerde görülen gösteri ve şiddet olaylarında 200'den fazla  kişi hayatını kaybetmişti.
 
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaşananların bir iç savaş çıkarma  girişimi olduğunu ve teşebbüsün akamete uğratıldığını ifade etmişti.
 
Sanatçı Hachalu Gundessa, başkent Addis Ababa’da 29 Haziran'da silahlı  saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
 
Hundessa, ülkede 2018 ortalarına kadar süren muhalif gösteriler  sırasında Oromo etnik grubunun seslerinden biri olmuştu.
 
Etiyopya'da en büyük etnik grup olan Oromolar, ayrımcılığa ve hak  ihlallerine uğradıkları gerekçesiyle 2015-2018 yıllarında geniş kapsamlı  gösteriler düzenlemişti.
 

ETİKETLER

Etiyopya aktivist sanatçı Hachalu Gundessa
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.