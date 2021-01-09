Esnafa kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Esnaf kira yardımı ne zaman verilecek?

Esnafa hibe ve kira desteği başvuruları uzatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgının etkilerini azaltmak ve gelir kaybına uğrayan esnafı desteklemek amacıyla hükümet tarafından devreye alınan esnaf destek paketi için başvuru sürecinin uzatıldığını duyurdu. Peki, Esnafa kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımından hangi esnaf yararlanacak? Esnaf kira yardımı ne zaman verilecek? Esnaf gelir kaybı desteği şartları!

Esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği başvuruları devam ediyor. 8 Ocak'ta tamamlanması planlanan esnaf destek paketi başvuruları uzatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafa ve sanatkarlara sağlanan gelir kaybı ve kira desteği başvurularının uzatıldığını duyurdu. Esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği başvurusu yapmak isteyen esnafa başvuru için 11 Ocak tarihine kadar hak tanındı. Peki, Esnafa kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımından hangi esnaf yararlanacak? Esnaf kira yardımı ne zaman verilecek? Esnaf gelir kaybı desteği şartları!

ESNAFA KİRA YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik sağlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 11 Ocak'a uzattıklarını açıkladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'nin ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında esnaf, sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği sağlanıyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 8 Ocak'ta sona eriyordu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59’a kadar uzattık." ifadesini kullandı.

KİRA YARDIMINDAN HANGİ ESNAF YARARLANACAK?

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerden etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe ve kira desteğinin verileceği kesimleri belirledi.

Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi kapsamında salgından etkilenen kesime aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.

Ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler ile vergiden muaf esnafın yanında esas faaliyetleri dolayısıyla hibe desteğinden yararlanabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, kantinciler, kuaförler, berberler, güzellik salonları işletenler, kara yolu ile personel ve öğrenci taşımacılığı yapanlar, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye perakende ve toptan ticaret işletmeleri, taksi, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapanlar ile pazarcılar desteklerden faydalanacak.

Öte yandan, pastane, ciğerci, kokoreççi, kebapçı, dönerci, lahmacuncu, pideci, mantıcı, gözlemeci, pizzacı, börekçi ve simitçiler ile oturacak yeri olan "fast food" satış yerleri de listede yer aldı. Bununla birlikte, çiçekçi, otel ve konaklama tesisleri, kamp alanları, bilardo ve oyun salonları, eğlence parkları, sinema , tiyatro dekor ve malzeme kiralama işletmeleri, ayakkabı tamircisi, fotoğrafçı, reklamcı, kreş, çocuk kulüpleri, sürücü kursları, eğitim kursları, spor tesisleri, diş laboratuvarları, havai fişekçiler gibi birçok esnaf faaliyet kolu destek alacaklar listesinde yer buldu. Destek verilecek diğer esnaf faaliyet kollarına "https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri" linkinden ulaşılabiliyor.

ESNAFA DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanıyor. Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu işyerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve işyerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi gerekiyor. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmıyor. Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirleniyor. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek. Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.

ESNAFA HİBE VE KİRA DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Buna göre, destek programı kapsamında hibe, "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" olmak üzere iki şekilde sağlanacak.

Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak.

Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri işyerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.

İşyeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda işyeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.

Esnafa estek programından yararlanma koşulları şöyle:

14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.