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Esed rejimi ve destekçileri Doğu Guta'da 10 sivili öldürdü

AA |  06 Mart 2018 Salı - 20:49 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 20:49

Beşşar Esed rejiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın farklı yerleşimlerine düzenlediği saldırılarda 10 sivil yaşamını yitirdi.


Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen  bilgiye göre, rejim güçleri ve Rusya, BMGK'nin ateşkes kararı ve ardından  Rusya'nın her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak  şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.
 
Başkent Şam'da abluka altındaki Doğu Guta'nın Duma ve Haresta  ilçeleriyle Sakba, Ayn Terma, Arbin, Hammuriye, Beyt Sava, Cisrin, Hizze ve Merc  bölgelerindeki sivil yerleşim alanlarına sabah saatlerinden itibaren hava ve kara  saldırıları düzenlendi.
 
Saldırılar sonucu Cisrin'de 3, Arbin'de 4, Ayn Terma'da 2, Beyt  Sava'da 1 sivil can verdi.
  
SON 16 GÜNDE 834 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ
 
Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin,  muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-5 Mart tarihlerinde düzenlediği  hava ve kara saldırılarda 824 sivil hayatını kaybetti.
 
Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 16 günde ölen  sivillerin sayısı 834'e yükseldi.
 
BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye  genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin"  hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise  belirsiz  kalmıştı.
 
Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün  09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan  edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka  altında yaşıyor.
 
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan  edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl  nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da  saldırılarını şiddetlendirdi.
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce  sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre  kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık  yüzünden yaşamını yitirdi.

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Beşşar Esed Doğu Guta hava saldırıları kara saldırıları çok sayıda ölü
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