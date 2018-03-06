Esed rejimi ve destekçileri Doğu Guta'da 10 sivili öldürdü

Beşşar Esed rejiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın farklı yerleşimlerine düzenlediği saldırılarda 10 sivil yaşamını yitirdi.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve Rusya BMGK 'nin ateşkes kararı ve ardından Rusya'nın her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.

Başkent Şam 'da abluka altındaki Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleriyle Sakba, Ayn Terma, Arbin, Hammuriye, Beyt Sava, Cisrin, Hizze ve Merc bölgelerindeki sivil yerleşim alanlarına sabah saatlerinden itibaren hava ve kara saldırıları düzenlendi.

Saldırılar sonucu Cisrin'de 3, Arbin'de 4, Ayn Terma'da 2, Beyt Sava'da 1 sivil can verdi.

SON 16 GÜNDE 834 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-5 Mart tarihlerinde düzenlediği hava ve kara saldırılarda 824 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 16 günde ölen sivillerin sayısı 834'e yükseldi.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.