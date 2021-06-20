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Ermenistan'da resmi olmayan seçim sonuçları belli oldu!

20 Haziran 2021 Pazar - 23:35 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 23:35

Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı.


Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, mevcut Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisinin önde olduğu bildirildi.
 
Ermenistan vatandaşları, geçen yıl Azerbaycan'a karşı altı hafta süren kanlı bir savaşı kaybetmesi ve Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresinde toprak vermesinden sonra patlak veren siyasi krizi sona erdirmek için hükümetin çağrısıyla düzenlenen erken seçimde oylarını kullandı.
 
RIA'nın bildirdiğine göre, Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi ilk verilere göre oyların yüzde 58'ini alırken, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı yüzde 22'de kaldı.

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Ermenistan parlamento seçim
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