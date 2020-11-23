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Ermenistan askerlerinin Karabağ'da döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

AA |  23 Kasım 2020 Pazartesi - 20:41 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 20:41

Dağlık Karabağ'da mayının patlaması sonucu 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu ve bölgede geçici görevli 1 Rus askerinin yaralandığı bildirildi.


Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dağlık Karabağ'ın Sukavuşan bölgesinde cenaze arama çalışmaları esnasında mayın patladı. 
 
Patlamada, 1 Azerbaycan askeri şehit olurken, bölgede geçici görevli 1 Rus askeri, 4 Ermeni güvenlik görevlisi yaralandı. 
 
Rus askerinin başkent Bakü'deki hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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