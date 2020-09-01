Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bölgesi'nde görevden döndüğü askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Erbil'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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- Erdoğan'dan Hakkari'de şehit olan askerin ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Hakkari'de şehit olan askerin ailesine başsağlığı mesajı
AA | 01 Eylül 2020 Salı - 17:55 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 17:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in ailesine başsağlığı diledi.
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