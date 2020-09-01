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Erdoğan'dan Hakkari'de şehit olan askerin ailesine başsağlığı mesajı

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 17:55 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 17:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in ailesine başsağlığı diledi.


Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı  Aktütün Bölgesi'nde görevden döndüğü askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanan,  ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Erbil'in ailesine başsağlığı mesajı  gönderdi.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari şehit
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