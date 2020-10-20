Emekli Yunan komutan itiraf etti! Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis hamlesi çok zekice

Yunanistan'ın eski deniz kuvvetleri komutanlarından olan emekli amiral Andonis Andonyadis, Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini Doğu Akdeniz’e yollamasını ‘çok zeki ve önemli bir adım’ olarak niteledi.

Andonyadis ‘Open TV’ye yaptığı açıklamada “Türkiye’nin, (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ın savaş istediğine inanmıyorum. Oruç Reis, Doğu Akdeniz ’de uluslararası sularda dolaşıyor. 6 mil olan Yunan karasularının içine girmediği müddetçe de haklarımızı çiğnemiyor” dedi.

TÜRKİYE BÖLGEYİ İŞARETLİYOR

Andonyadis, “Türkiye, çok zeki ve önemli bir hamle yaptı. Erdoğan, vatanının çıkarına olduğuna inandığı şeyleri yapıyor. İki ülke arasında deniz yetki sınırlarının belirleneceği zaman, ben o noktada arama çalışmaları yaptım diyebilecek. Türkiye, bölgeyi işaretleyerek gelecek için yatırım yapıyor. Yapmamız gereken, 1-2 sismik araştırma gemisi kiralayarak, bölgeyi bizim de işaretlememizdir” diye konuştu. (Hürriyet)