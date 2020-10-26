Emekli ve memura zam! 2 bin 946 lira...

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memura, memur emeklisine, yaşlıya ve engelliye zam yolu açıldı. Ocak ayında yapılacak maaş zamları enflasyon tahminlerinin ardından belli oldu. 18.3 milyon emekli, memur, yaşlı ve engelliye zam göründü. Emekli maaşları bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz ayında zamlanıyor. Zam ise 6 aylık enflasyon oranına göre şekilleniyor. Memur emeklilerinin zam oranı da toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 5.68, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye % 4.68 zam göründü. Peki, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurların maaşları ne kadar olacak? Ocak ayı emekli zammı ne kadar? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte memur ve emekli maaş zam oranları...

Milyonlarca Emekli Sandığı SGK ve Bağ- Kur emeklisi ile memur , yaşlı, ve engelli maaşlarına ocak ayında yapılacak zamlar belli oldu. Ocak ayı maaş zamları enflasyon tahminlerinin ardından belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5.68, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye yüzde 4.68 zam göründü. Peki, Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurların maaşları ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Yaşlıların ve engellilerin maaşları ne kadar oldu? İşte memur, emekli yaşlı ve engelli maaşlarına yapılacak zamlar...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ZAM ORANLARI BELLİ OLDU!

18.3 milyon için ocak zam ayı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve Temmuz -Aralık'ta TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Memur maaş katsayısındaki artış yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine de etki edecek.

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışının yüzde 5.68, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4.68 olabileceğini ortaya koydu.

OCAK AYI ZAMLARI BELLİ OLDU! KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

EMEKLİYE EN AZ 1.993 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 993, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 359, memurda 2 bin 946 liraya yükselecek.

MEMURA EN AZ 3.893 TL: En düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 893 liraya çıkacak.

529 TL AİLE YARDIMI: Eş yardımı 351,09 liradan 367,52, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,84, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,42 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur 529 lira alacak.

YAŞLIYA 744 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 744,79 liraya çıkacak.

ENGELLİYE 594-891 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 567,97 liradan 594,55, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 851,95 liradan 891,82 liraya yükselecek.

EVDE BAKIMA 1.616 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık bin 544 liradan bin 616 liraya ulaşacak.