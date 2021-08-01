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Emekli, memur, kamu işçisi... Hepsi alacak! Zam geliyor, yarın...

01 Ağustos 2021 Pazar - 11:35 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 11:40

Milyonlar bekliyordu. Maaşlara zam yapılacak. Memur, memur emeklisi ve kamu işçilerini çok yakından ilgilendiriyor. Zam oranları netleşiyor. 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde pazarlık süreci yarın yapılacak ilk toplantıyla başlayacak. Taşerondan kadroya geçenlerin de aralarında olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin 31 Mayıs'ta başlayan sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanması bekleniyor


Yeni maaşlar belli oluyor. Zam oranları netleşiyor. Memur ve memur emeklisinin mali ve  sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç  yarınki ilk toplantıyla başlayacak. Aralarında taşerondan kadroya geçenlerin de  olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta  sonuçlanası bekleniyor. 

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve  aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu  Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev  sahipliğinde yarın yapılacak.
 
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen  ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten  taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl  yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.
 
Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek  gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram  ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması  gibi maddeler de yer alıyor.
 
Memur ve memur emeklileri için yarın yapılacak ilk toplantıyla  başlayacak zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona  erecek.
 
Türk-İş ve Hak-İş yeni teklif istemişti
 
Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri,  demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında  olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021  Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan  süreçte sona yaklaşıldı.
 
 Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya  yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için  enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin  750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara  60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5  artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık verdi.
 
İşçi konfederasyonlarının hükümetin teklifini düşük bulup yeni teklif  beklentisi üzerine, taraflar arasında geçen hafta tekrar temas kuruldu. Bu  doğrultuda, ilerleyen günlerde görüşmelerin yoğunlaşması ve sözleşmenin bu hafta  sonuçlanması bekleniyor.
 
  
 

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