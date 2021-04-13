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Emekli ikramiyesi ile ilgili flaş gelişme! Zam miktarı...

Emekli ikramiyesi ile ilgili flaş gelişme! Zam miktarı... Milyonlarca emekliye müjde! Ve belli oldu. Bayram ikramiyelerine zam yapılacak. 
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