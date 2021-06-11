Elektrik faturaları ile ilgili flaş açıklama! Fiyatlar yüzde 20...

Elektrik faturaları ile ilgili önemli açıklama geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Fiyatlar yüzde 20 düşüyor. Ödediğiniz parayı azaltabilirsiniz. Yaz aylarında elektrik faturaları çok yüksek geliyor. Bunun birçok sebebi var. Yaz nedeniyle cihazların çalışma süresi uzuyor, faturalar cep yakıyor. Elektrikle ilgili dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunuyor. Bu dönemde faturaları düşürmek ise basit önlemlerle mümkün. Fiyatlar yüzde 20'ye kadar düşebilir. Paranız cebinizde kalır. Peki bu dönemde elektrik faturasını düşürmek için neler yapılabilir? İşte tüm öneriler

Elektrik faturaları ile ilgili milyonları ilgilendiren açıklama. Faturaları düşürebilirsiniz. Yüzde 20'ye kadar tasarruf sağlanabiliyor. Elektrikte tüketim rekoru yaz aylarında kırılıyor. İşte bu yüzden enerji tasarrufuna en çok dikkat edilmesi gereken mevsimdeyiz. Faturaları düşürmek aslında çok basit.

Önlemleri belki çoğumuz biliyoruz ama ya unutuyoruz ya da ihmal ediyoruz. Bu nedenle hayat boyu lazım olacak 20 pratik öneriyi sizler için hazırladık.

CİHAZLAR UZUN SÜRE AÇIK

Havalar ısındıkça serinlemek ve gıdalarımızı korumak için kullandığımız cihazların çalışma süreleri daha da uzuyor. Bu da enerji tüketimini artırdığı için faturaların yükselmesine neden oluyor.

Peki yazın cepleri serin tutacak formül var mı? Bu konunun detaylarını, elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım’la konuştuk.

PERDENİN FONKSİYONU BÜYÜK

1- Soğuk havayı kaçırmayın: Klima kullanırken pencereleri açmak klimanın etkisini azaltır ve sıcak havanın içeri girmesine neden olur. Bundan dolayı yazın klima açıksa, pencereler kapatılmalı. Ayrıca klima çalışırken perdeleri de kapatın.

2- Vantilatör kullanın: Klima yerine vantilatör kullanılabiliyorsa tercihinizi vantilatörden yana yapın. Ancak çok sıcak günlerde klima ile vantilatörü aynı anda kullanabilirsiniz. Böylece klimanın sağladığı soğuk hava mekanın içinde daha iyi yayılır. Klima derecesini düşük tutup hissedilen sıcaklığı artırarak elektrikten tasarruf sağlarsınız.

3- Nem alma modunu deneyin: Ülkemizde genellikle yüksek nem oranından dolayı hissedilen sıcaklık çok daha yüksek olur. Klimanızı nem alma modunda çalıştırmayı denemek çoğunlukla istenilen sıcaklığın hissedilmesini sağlayacaktır. Nem alma modu, soğutma modundan daha az elektrik tüketir. Klimanız yoksa, daha düşük bir bütçe ile bir nem alma cihazı da temin edebilirsiniz.

4- Güneş ışınlarını eve sokmayın: Yazın perdeler açıkken evin içi, güneş ışınlarından dolayı daha sıcak olur. Sıcaklığı azaltmak için özellikle keten vb. kumaşlardan yapılmış ve ışığı süzerek içeri alırken ısıyı azaltan perdeler kullanın.

5- Uzun günlerden faydalanın: Yazları günler uzar. Akşamüstü güneşin kavurucu etkileri azaldığında lamba kullanmak yerine, perdeleri açın ve gün ışığından daha fazla yararlanın.

6- Açık renkli tercih edin: Açık renk perdeler kullanmak, ısıyı yansıtacağından klima veya vantilatör ihtiyacı azalır. Ayrıca pencerelere panjur ya da Açık renk perdeler kullanmak, ısıyı yansıtacağından klima veya vantilatör ihtiyacı azalır. Ayrıca pencerelere panjur ya da kepenk yaptırmak, kışın soğuktan yazın sıcaktan korur.

KURUTMADA GÜNEŞ ETKİSİ

7- Duş suyunun derecesini düşürün: Havaların ısınmasıyla kombinin su derecesi düşürülmeli. Ilık suda duş almak serinlemeye de yardımcı olur.

8- Saç kuruturken sıcak hava etkisi: Banyo sonrası saç kurutma makinesi kullanmak yerine havluyla nemini alarak doğal olarak kurumasını sağlamak hem saçların yıpranmasını önler hem de elektrik tasarrufu sağlar.

9- Çamaşırları dışarda kurutun: Sıcak günlerde çamaşırları, kurutma makinesi yerine güneş ışınlarından yararlanarak kurutun. Böylece hem çamaşır kurutma makinesinden enerji tasarrufu sağlanır hem de çamaşırlar, kurutma makinesinde kırışmadığından ütü ihtiyacı azalır.

10- Yalıtım her mevsimde önemli: Isı yalıtımı yaptırmak, kışın soğuktan koruduğu gibi yazın da sıcaktan korur.

SU ISITIRKEN İNCE DETAY

11- Fırınlar evi değil, yemeği ısıtsın: Fırın kapağını sıkça açmak ısı kaybına neden olacağından yemek hazırlanana kadar kapağı açılmadan kontrol edilmeli. Ayrıca fırın kapağı sık sık açıldığında yüksek ısı eve Fırın kapağını sıkça açmak ısı kaybına neden olacağından yemek hazırlanana kadar kapağı açılmadan kontrol edilmeli. Ayrıca fırın kapağı sık sık açıldığında yüksek ısı eve dolar ve soğutma ihtiyacı artar.

12- Enerji tasarruflu ürünler: ’A’ enerji verimliliği sınıfına dahil klima, beyaz eşya ve elektronik aletler kullanmak enerji tasarrufu sağlar ve uzun vadede ciddi maliyet avantajı sunar.

13- Her zaman tasarruflu ampuller kullanın: Yaz ya da kış mevsimi fark etmeksizin her zaman enerji tasarrufu ampulleri tercih edin. Tasarruflu ampuller, diğer ampullere göre çok daha az ısınır ve bu da ortama daha az ısı yayılmasını sağlar.

14- Buzdolabının bakımı: Contası gevşemiş bir buzdolabı hava kaçıracağından içindeki havayı belirli bir derecenin altında tutmak için daha çok enerji harcar. Ayrıca buzdolaplarının kapağını çok sık açıp kapatmayın ve uzun süre açık bırakmayın.

15- Ocaklar evi de ısıtır, kettle sadece suyu: Elektrikli ocak, su ısıtıcısından daha fazla enerji harcadığı gibi daha fazla ısının ortama yayılmasına neden olur. Çay suyunu kettle kullanarak ısıtmak sadece enerji ve zamandan tasarruf sağlamaz, aynı zamanda ortamın gereksiz ısınmasının da önüne geçer.

BOYADA RENK SEÇİMİ

16- Dış cephede açık renkleri tercih edin: Özellikle dış cephe duvarlarlarında açık renk tercih edin. Güneş ışını açık renklerde daha iyi yansır ve böylece güneş ışınlarının ısıtıcı etkisi azalır. Evin iç duvarlarını da açık renkle boyamak aydınlatmada lamba ihtiyacını azaltır.

17- Yazlık kıyafetlere alışın: Çamaşır makinesini gerektiği kadar doldurmadan çalıştırmayın. Yazlık kıyafetler, kışlıklara göre daha ince olduğundan makineler daha çok kıyafetle dolacaktır. Bu şekilde de çamaşır makinesinin kullanım sıklığı azalır ve elektrikten tasarruf sağlanır.

18- Doğal havadan faydalanın: Özellike rüzgarlı günlerde hava akımının evin içinde yayılmasını sağlayarak ortamı soğutabilirsiniz.

19- Kullanmadığınız cihazları kapatın: Televizyon da dahil olmak üzere tüm elektrikli aletler ısı yayar. Bu ısının ortama yayılmasını önlemek için kullanmadığın cihazları kapatın ve hatta prizden çıkartın.

20- Üç zamanlı tarife: Üç zamanlı tarifelerde gece dönemindeki elektrik fiyatı, normal tarifeye göre bir hayli düşüktür. Bu tarifeye geçerek çamaşır makinesi gibi diğer cihazları da 23:00’ten sonra çalıştırarak tasarrufunuzu artırırsınız. Ayrıca elektrik tedarikçinizi değiştirerek faturada az da olsa düşüş sağlarsınız. Tedarikçi değiştirmenin işyerlerindeki avantajı yüzde 20’lere kadar çıkıyor. Bilal Emin Turan/Posta