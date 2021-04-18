Elektrik açıklaması! Yüzde 30 artış...

Tüm elektrik abonelerini ilgilendiriyor. Açıklama geldi. Yüzde 30 arttı. Yaşanan artışın nedenleri açıklandı. Koronavirüse karşı yeni önlemler kapsamında şirketlerin evden çalışma sistemine geçmesi ve Ramazan ayının da başlamasıyla birlikte vatandaşın uyku alışkanlıkları değişti. Konutlarda, sahura kadar hareketlilik sürüyor. Buna bağlı olarak elektrik tüketimi de hızla arttı. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, bu durumun Güney Marmara Bölgesi’nde günlük tüketimi, Ramazan etkisinde olmayan güne göre 02.00– 06.00 saatleri arasında konutlarda yüzde 30’a kadar yükselttiğini söyledi. Türkiye genelinde 6-7 Nisan’da 02.00 – 06.00 saatleri arasında saatlik tüketim 30 milyon kilovatsaat olarak ölçüldü. 13-14-15 Nisan’da sahur saatleri olan 02.00 ve 06.00 arasında (her bir saat için) 33 ile 34 milyon kilovatsaate çıktı. Yüzde 10’u aşkın tüketim artışı söz konusu.

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor. Açıklama geldi. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, Güney Marmara ’yla ilgili kapanma ve Ramazan öncesi-sonrasına ilişkin karşılaştırmalı tüketim artışı çalışmasını anlattı.

Aytaç, evden çalışma sistemi ve sahura hatta gün ağarıncaya dek süren hareketliliğin konutlarda günlük tüketimi artırdığını belirterek, “Bu durumun Güney Marmara Bölgesi’nde günlük tüketimi, Ramazan etkisinde olmayan güne göre 02.00– 06.00 saatleri arasında konutlarda yüzde 30’a kadar yükselttiğini söyleyebiliriz” dedi.

YALNIZCA SAHURUN ETKİSİ

Aytaç, Ramazan öncesine göre yapılan elektrik tüketim verilerine de işaret ederek, “6– 13 Nisan kıyaslaması yapıldığında 02.00 – 06.00 arasında yer alan sahur saatlerinde Güney Marmara Bölgesi’nin genelinde elektrikte yüzde 10-15’lik tüketim artışı yaşandı” diye konuştu.

Aytaç, çarpıcı bir veri daha paylaştı. Ramazan ayından insanların güne daha geç başladığını belirten Aytaç, “Özellikle mesken tüketiminin benzer gün tipine göre saat 07.00-13.00 saatleri arasında yüzde 15’lere varan oranlarda gerilediğini görüyoruz” dedi.

TİCARETHANEDE DÜŞTÜ

Tüketim, konutlarda artarken ticarethanelerde düştü. Aytaç, Limak Enerji’nin görev sahasında yer alan ticarethanelerde, 13 Nisan’a kıyasla 14 ve 15 Nisan günlerinde yüzde 6 düzeyinde tüketimin düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Sokağa çıkma yasaklarının 19.00 – 05.00 saatleri arasına çekilmesi, restoranların paket servise geçmesi, marketlerin erken kapanması, kamu kurumlarının yanı sıra bankalar gibi özel hizmet sektörlerinin çalışma saatlerini bu doğrultuda güncellemeleri nedeniyle ticarethanelerde 13 Nisan’a kıyasla 14 ve 15 Nisan’da 18.00 – 20.00 saatleri arasındaki düşüş yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.”

TÜRKİYE TÜKETİMİ VE RAMAZAN ETKİSİ

Türkiye genelinde 6-7 Nisan’da 02.00 – 06.00 saatleri arasında saatlik tüketim 30 milyon kilovatsaat oldu. 13-14-15 Nisan’da sahur saatleri olan 02.00 ve 06.00 arasında (her bir saat için) 33 ile 34 milyon kilovatsaate çıktı. Yüzde 10’u aşkın tüketim artışı yaşandı.

Aytaç, “Bu durum, Ramazan ayında geç saatlere kadar günlük faaliyetlerin devam etmesiyle ilişkilendiriliyor. Ramazan’ın başlaması ve tam kapanmanın da etkisi ile beraber 12 Nisan ve 15 Nisan’da 18.00 – 20.00 saatleri arasındaki elektrik tüketimini karşılaştırdığımızda yüzde 5’ler seviyesinde azalış görüyoruz” dedi. (Habertürk)