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Elektrik açıklaması! Destek ödemesi...

AA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 13:11 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 13:11

TEİAŞ tarafından açıklandı. Destek ödemesi yapıldığı duyurdu. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 38 elektrik üretim santraline ocak ayı için toplam 129 milyon 970 bin 276 lira kapasite ödemesi yapacak.


Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak  ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.
 
Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 46 santralden  38'ine ocak ayı için toplam 129 milyon 970 bin 276 lira ödenecek.
 
En yüksek ödeme 8 milyon 280 bin 170 lirayla Yatağan Termik Enerji  Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 8 milyon 187 bin 332 lira ödemeyle Yeniköy  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.
 
Ödeme yapılacak santraller arasında 13 yerli kömür yakıtlı termik  santral, 4 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 13 doğal gaz yakıtlı  elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.
 
Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından, elektrikte  sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite  ödemesi yapılıyor.
 
  
 

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