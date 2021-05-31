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Elektrik abonelerini ilgilendiren flaş açıklama! Fatura borçlarına faiz affı

DHA |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 12:56 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 13:10

Elektrik fatura borçlarıyla ilgili flaş açıklama geldi. Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da 4 milyon kişiye elektrik tedarik eden firma, gecikmiş borçlara çözüm getiren yeni kampanya başlattığını duyurdu. Firma, 2021 yılının öncesine ait icralık fatura borçlarına, 30 Haziran’a kadar faiz affı geleceğini açıkladı.


Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya illerinde konutlar, ticarethaneler ve büyük sanayi kuruluşları dahil 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunduğunu belirten Sepaş Enerji, pandemi nedeniyle zorlaşan ekonomik koşullara karşı yeni bir kampanya hayata geçirdiğini duyurdu.
 
Tüketiciler için fatura borçlarına taksit imkânı ve ödeme vadesini seçme günü gibi çözümler geliştirdiğini ifade eden firma, 1 Haziran Salı günü başlayacak kampanya kapsamında, geçmiş yıllardan kalan borçların gecikme faizlerini almayacağını söyledi.
 
Firma, “İcra dosyası bulunan yaklaşık 50 bin abone, 30 Haziran’a kadar 444 5 186 numaralı çağrı merkezini arayarak 70288, 71068 veya 70257 dahili numaralarından herhangi biri aracılığıyla 'Alacaklar Hukuk Birimi’ne bağlanıp kampanyadan yararlanabilir” açıklamasında bulundu.
 
 

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