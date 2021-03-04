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Duygu Özaslan paylaştı, beğeni ve yorum yağdı!

04 Mart 2021 Perşembe - 13:41 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 13:48

Instagram paylaşımlarıyla olay yaratan Duygu Özaslan geçtiğimiz yaz aldığı kilolarla gündem olmuştu. Sıkı bir spor yapan Duygu Özaslan zayıflayınca paylaşımları da arttı.


Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, son paylaşımıyla olay yarattı. Özaslan, 2 milyon takipçisi olduğu Instagram'dan geçtiğimiz hafta reklamını yaptığı eşofmanıyla pozunu paylaştı.
 
 
Aynadan yansımalı karesine sosyal medya fenomeni, beyaz kalp emojisi koydu. Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan 29 yaşındaki Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde eşofmanının tanga detayını takipçilerine anlatmıştı.
 
 
Eşofmanına bitişik olan ip detayları gösteren sosyal medya fenomeni, "Ben şunu merak etmiştim. Bu gerçekten bir tanga mı diye ama tanga değil aklınızda olsun şurada bitiyor" demişti.
 
Ünlü fenomenin pozuna yorum yağdı. Bazı takipçileri o detayı tanga sanarken bazı takipçiler ise Özaslan'ın zayıflamasına beğeni yağdırdı.

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