Duygu Özaslan paylaştı, beğeni ve yorum yağdı!

Eşofmanına bitişik olan ip detayları gösteren sosyal medya fenomeni, "Ben şunu merak etmiştim. Bu gerçekten bir tanga mı diye ama tanga değil aklınızda olsun şurada bitiyor" demişti.

Ünlü fenomenin pozuna yorum yağdı. Bazı takipçileri o detayı tanga sanarken bazı takipçiler ise Özaslan'ın zayıflamasına beğeni yağdırdı.