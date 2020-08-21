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Dünya Türkiye'nin doğal gaz müjdesini konuşuyor! Reuters: 'Büyük bir keşif'
Dünya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te yaptığı konuşmaya kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde 'Millete Sesleniş' konuşmasında sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın merakla beklediği açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" ifadelerini kullanırken, haberi "acil" konuyla duyuran Reuters, "büyük bir keşif" yorumunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda" dedi.