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DSÖ: Dünyanın 3-4 Kovid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı var

AA |  02 Aralık 2020 Çarşamba - 22:55 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 22:55

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarına ilişkin, "Durmamalıyız. 3-4 aşıdan fazlasına ihtiyacımız var. Üretimi artırmalıyız, fiyatı düşürmeliyiz. Tek doz aşıya ihtiyacımız var." dedi.


Ryan sosyal medyada, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları yanıtladı.
 
Direktör Ryan, İngiltere'nin, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur  Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan  ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay  vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
 
Aşıların salgına karşı tek başına yeterli olamayacağına işaret eden  Ryan, diğer güvenlik önlemlerinin de alınmasının önemini vurguladı.
 
Ryan, aşı çalışmalarının devam ettirilmesi gerektiğini, dünyanın 3-4  Kovid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Üretimi  artırmalıyız, fiyatı düşürmeliyiz. Tek doz aşıya ihtiyacımız var." uyarısında  bulundu.
 
"Aşılar geldiğinde gerçekten bir fark yaratacak"
 
Ryan, aşılarla ilgili gelen güzel haberlere rağmen salgının henüz  bitme noktasından uzak olduğunun altını çizdi.
 
Virüsün yayılmaması için insanların "maske, mesafe ve hijyen"  kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini belirten Ryan, "Şu an yaptığımız  önlemleri sürdürmezsek kaybedilecek hayatlar var." dedi.
 
Ryan, yaygın aşılama başladıktan sonra "kurtarılacak çok fazla hayat"  olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:
 
"Kendinizi, herkesi güvende tutun. Sonra aşılar geldiğinde gerçekten  bir fark yaratacak. Aşılar iyi bir halk sağlığının yerini tutmaz. Ama bu virüsü  yenmek için ihtiyaç duyduğumuz cephaneliğe büyük bir katkı sağlıyor."
 
DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove'nin  de katıldığı etkinlikte, DSÖ uzmanları, son günlerde aşı çalışmalarından gelen  güzel haberlerin umut verici olduğunun altını çizdi.
 
"Aşılara kavuşabilecek olmamız harika bir haber"
 
BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) video  konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuşan, Uluslararası  Hemşireler Konseyi (ICN) yöneticilerinden Howard Catton ise "Yakında aşılara  kavuşabilecek olmamız harika bir haber. Bu, salgın kabusunun kontrol altına  alınması adına milyarlarca insana umut veriyor." dedi.
 
Catton, dünya çapında başarılı bir aşı çalışmasının hiç de kolay  olmayacağını kaydetti.

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