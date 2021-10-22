Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Dönmez'den yeni açıklama

Doğal gazla ilgili son dakika açıklaması! Fiyatlar artacak mı? Bakan Dönmez resmen duyurdu. Küresel enerji krizi Türkiye’de doğal gaz faturalarına yansıyacak mı? Havaların soğumasıyla birlikte herkes doğal gaza zam gelip gelmeyeceğini merak ediyordu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den yeni bir açıklama geldi. Yer altı doğal gaz depolarını 4'te 3'ünü doldurduklarını ifade eden Bakan Dönmez, “İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını doldurmuş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"YÜZDE 20 ARTMASINI ÖNGÖRÜYORUZ”

Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye'nin bölge ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetmişti:

"Teknik altyapı noktasında güçlü bir durumdayız. Uluslararası boru hatları, yer altı doğal gaz depolama, LNG ve FSRU tesislerimiz gibi sistemi ciddi oranda besleyen kaynaklara sahibiz. Depolamada gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Öncelikle ülkemizin uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarının olması elimizi rahatlatan bir unsur. Diğer taraftan doğal gaz ihtiyacımızın bu sene yaklaşık yüzde 20 artmasını öngörüyoruz. Farklı tedarik kanallarından ilave talebi karşılamak üzere planlamalarımızı yaklaşan kış şartlarına göre sürekli güncel tutuyoruz."

“BÜTÜN İMKANLARI KULLANACAĞIZ”

Dönmez, dünya genelinde rekor seviyede artan enerji fiyatlarından Türkiye'nin de etkilendiğine işaret ederek, "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Elektrikte yaptığımız sosyal destek yardımlarıyla bugüne kadar 2,1 milyon haneye 3,1 milyar liralık destek sağladık. Hanehalkını, esnafımızı ve üreticilerimizi korumak için elimizdeki bütün imkanları sonuna kadar kullanacağız" diye konuşmuştu.

“ÇALIŞMALAR TAKVİME UYGUN İLERLİYOR”

Denizlerde devam eden çalışmalara da değinen Bakan Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz 'deki çalışmalara destek vermek için bölgeye gittiğini anımsatmıştı.

Dönmez, Filyos 'ta sondaj kulesinin yeniden montajının ardından Yavuz gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlayacağını kaydetmişti.

Karadeniz gazında çalışmaların takvime uygun ilerlediğinin altını çizen Dönmez, "Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027'de en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek" ifadelerini kullanmıştı.