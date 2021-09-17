Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Yüzde 30...

Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş açıklama! Yüzde 30 oranında tasarruf sağlıyor. Faturaya yansıyor. Havaların serinlemesiyle birlikte kombi sezonu açıldı açılacak. Uzmanlara göre, aç-kapa yapmak yerine kombiyi kısık ayarda sürekli çalıştırmak yöntemi, daha fazla tasarruf sağlıyor.

Havaların serinlemesiyle kombiler çalıştırılmaya hazırlanıyor. Sektör temsilcileri, doğru ve ekonomik kullanım için vatandaşı uyardı.

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER) Genel Sekreteri Ekrem Erkut, kombi, merkezi ısıtma sistemi, doğal gaz sobası gibi cihazlarda yıllık bakımın yaptırılması gerektiğini söyledi.

Termostat önerisi

Oda sıcaklığını ölçen oda termostatı kullanımıyla da tasarruf sağlandığını belirten Erkut, oda sıcaklığında her 1 derece düşürmenin yüzde 6 yakıt tasarrufu sağladığını açıkladı. Erkut, yoğuşmalı kombilerin de yüzde 25-30 oranında tasarruf sağladığını söyledi. “Kombiyi belli zaman aralıklarıyla kısa sürelerde çalıştırmak hem daha fazla yakıt tüketimine, hem de cihazın ömrünün azalmasına neden olabilir” diyen Erkut, kombinin kısık ayarda sürekli çalıştırmanın daha az yakıt tüketimi sağlayacağını kaydetti.

Yüzde 15 tasarruf

Ürün Yöneticisi Alper Aladağ ise periyodik olarak bakımı yapılan kombilerin yüzde 15’e varan tasarruf sağladığını belirtti. Aladağ, “Ancak yoğuşmalı kombilerin yoğuşmadan geri kazanılacak enerji miktarını artırabilmek için düşük sıcaklık rejimlerinde kullanılması gerekiyor. Bu şekilde cihazlardan maksimum verim alınabilir” diye konuştu.

Olası sorun tespit edilir

Ürün Müdürü Şahin Özkan, düzenli kombi bakımı ile tasarrufun yanında olası arızaların tespit edildiğini söyledi. Özkan, “Tasarrufu artırmak için aç-kapa yerine düşük sıcaklık değerlerinde sürekli çalıştırmak daha doğru olur. Ayrıca yalıtım, oda termostatı ve termostatik radyatör vanaları gerekir” dedi.

Yetkisiz servise dikkat!

Tüketicilerin can ve ürün güvenlikleri için bakım/onarım hizmetlerini mutlaka yetkili servislerden almaları gerektiğini söyleyen Ekrem Erkut, Ticaret Bakanlığı tarafından hizmete sunulan www.servis.gov.tr (SERBİS) web sayfasından yetkili servisler için yararlanılabileceğini ifade etti. (Milliyet)