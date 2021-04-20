Doğal gaz faturaları ile ilgili yeni karar! 31 Mayıs'a kadar süre verildi

Doğal gaz faturaları ile ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar. Harekete geçildi ve resmen duyuruldu. Doğal gaz fatura borcunu ödeyemeyen aboneler için çok önemli bir adım atıldı. İGDAŞ doğal gaz borçları için taksitli ödeme seçeneğini hayata geçirdi. Geciken doğal gaz borçları için 10 taksitli ödeme seçeneği sunuluyor.

KAMPANYADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait ve en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 tarihinden önce bir ödenmemiş faturası olan aboneler faydalanabilecektir.

Daha önce yapılandırma konusu olmuş veya taksitlendirildiği halde ödenmemiş ya da kampanya başlangıç tarihine kadar yasal takibe intikal etmiş faturalar bu kampanyaya dâhil değildir.

KAMPANYADA HANGİ İMKANLAR SUNULUYOR?

Kampanya kapsamında iki farklı ödeme imkanı kullanılabilmektedir.

Kredi Kartıyla Ödeme: Kampanya şartlarını taşıyan gecikmiş borçlarını kredi kartı ile ödemek isteyen aboneler, anapara ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da Komisyon olmadan 10 takside anlaşmalı banka kredi kartlarıyla ödeyebilirler.

Nakit Ödeme: Kampanya şartlarını taşıyan gecikmiş borçlarını nakit olarak ödemek isteyenler ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinat içerisinde ödemek kaydıyla, borçlarını 1’i peşin 4 taksit vade farkı olmaksızın tüm veznelerimizden taahhütname belgesi imzalayarak ödeyebilirler.

İĞDAŞ TAKSİT KAMPANYASI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Kampanyadan faydalanmak isteyenler 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

KAMPANYAYA NASIL BAŞVURULABİLİR?

İGDAŞ Vezneleri, https://internetsubesi.igdas.com.tr/ veya İGDAŞ Mobil uygulaması aracılığıyla işlemler gerçekleştirilebilir.

HANGİ BANKALARIN KREDİ KARTLARI İLE İŞLEM YAPILABİLİR?

İGDAŞ internet şubesi ve İGDAŞ mobil uygulaması üzerinden Bonus, Akbank Axess, World, Paraf ve Maximum, Bankkart,

İGDAŞ Vezneleri üzerinden ise Bonus, Akbank Axess, World, Paraf özelliği taşıyan tüm kredi

kartlarıyla işlem yapılabilir.

Kredi kartı olmayan aboneler için:

Nakite 4 taksit ve peşinat ödemeleri aşağıdaki kanallar ve şartlarda yapılabilir.

1. İGDAŞ Veznelerinden

a. Nakit

b. Kredi kartıyla tek çekim

2. Bankalardan

a. Nakit olarak banka gişelerinden

b. İnternet bankacılığından (Evden Çıkmadan)

b.1. Fatura Ödeme Adımında Hesaptan

b.2. Fatura Ödeme Adımında Kredi kartıyla tek çekim (Aboneden bankasına göre işlem ücreti alınacaktır)

3. İGDAŞ internet sitesi OİM ve mobil uygulamasından

- Kredi kartıyla tek çekim