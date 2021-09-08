Diyanet TV KPSS'den en az 60 puanla personel alacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan kadrolara açıktan atama yoluyla personel alacak. Diyanet TV'de çalıştırılmak üzere, prodüktör, kameraman, montajcı, ses kayıtçısı, yönetmen, spiker, ışıkçı alınacak. Adayların 2020 KPSS'den en az 60 puan almaları gerekiyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Diyanet TV personel alımı başvuru şartları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatına prodüktör, kameraman, montajcı, ses kayıtçısı, yönetmen, spiker, ışıkçı alacak. Başvurular, 13 Eylül'de başlıyor. Peki, Diyanet personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Diyanet TV personel alımı başvuru şartları!

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS P3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

3. Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olmak,

4. Unvanlara göre aşağıdaki tabloda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden/programlarından mezun olmak.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

SPİKER UNVANI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklar.

2. Adaylar, ön başvurularını onaylatmak için 13.09.2021 - 24.09.2021 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecekler.

3. Adaylar, başvuru onayı için Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve MEB onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgelerini ibraz edecekler.

4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabilecekler.

5. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştirecekler. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacak.