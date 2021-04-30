Bakanlık'tan paylaşılan mesajda, "İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda dini bir bayram kutlaması sırasında yaşanan izdiham sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olay nedeniyle İsrail halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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- Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de ölenler için taziye mesajı
30 Nisan 2021 Cuma - 16:18 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 16:18
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de dini bayram kutlamasında yaşanan izdiham sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
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