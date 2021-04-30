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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de ölenler için taziye mesajı

30 Nisan 2021 Cuma - 16:18 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 16:18

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de dini bayram kutlamasında yaşanan izdiham sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.


Bakanlık'tan paylaşılan mesajda, "İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı'nda dini bir bayram kutlaması sırasında yaşanan izdiham sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim olay nedeniyle İsrail halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
 

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Dışişleri Bakanlığı İsrail bayram
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