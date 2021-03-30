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Destek kararı! 30 bin kişi yararlanacak

AA |  30 Mart 2021 Salı - 17:31 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 17:31

30 bin kişiye destek ödemesi yapılacak. Kendi işini kuran ya da var olan işini geliştirmek isteyenler için harekete geçildi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla bu yıl 30 bin girişimciyi desteklemeyi hedefliyor.


 
KOSGEB, KOBİ ve  girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı  sağlamak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak amacıyla destek  vermeye devam ediyor.
 
 Başkanlık, iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini  geliştirmek için bu yıl 30 bin girişimciyi desteklemeyi planlıyor.
 
Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 11 bin 809 kadın  girişimciye destek sağlayan KOSGEB, bu yıl da 12 bin kadını benzer şekilde  desteklemeyi öngörüyor. Kurum tarafından 2021'de kadınlara sağlanacak  girişimcilik desteklerinin toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde  29'u bulması bekleniyor.
 
KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracat kapasitelerini  geliştirmelerine ve Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı  sağlamak amacıyla çalışan  KOSGEB, bu doğrultuda desteklerini sürdürüyor.
Özellikle KOBİ'lerin KOSGEB destekleri sonucu kendi aralarında ve  büyük işletmelerle iş birliği yaparak büyümesinin önünün açılması için çalışmalar  yürütülüyor. Bu kapsamda 2021'de 132 KOBİ'nin KOSGEB'den destek alarak bu iş  birliğine girmesi planlanıyor.
 
 Finansman desteği sağlanan işletme sayısı 19 bin 300'e çıkarılacak
 
 KOSGEB, KOBİ'lerin sanayide katma değer odaklı yapısal dönüşüme ayak  uydurabilmeleri için orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde üretim  kabiliyeti kazandıracak modern teknolojileri edinmeleri, dijital teknolojilerden  yararlanarak verimlilik ve ürün kalitelerini artırmaları konularında proje esaslı  destekler de sağlıyor. Bu kapsamda kurum 121 teknolojik ürüne destek verecek.
 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve  ticarileştirilmesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari  işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve  ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek  yatırımları da destekleyen KOSGEB, bu yıl orta yüksek ve yüksek teknoloji  alanlarında 7 bin 500 işletmeye destek sunacak.
 
Böylelikle ülkenin, katma değer yaratarak uluslararası pazarlardaki  rekabet gücünü artıracak yüksek teknoloji ürünlerinin meydana gelmesi ve  ticarileşmesi planlanıyor.
 
 Kurum, finansman alanında da işletmeleri desteklemek için çalışma  yürütüyor.
 
KOSGEB, 2021'de finansman desteği sağlanan işletme sayısını 19 bin  300'e çıkarmayı planlıyor. Geçen yıl bu alanda 14 bin 544 işletmeye destek  verilmişti.
 
Yerli üretime destek sağlanması konusunda da hassas davranan  Başkanlık, bu yıl 35 ürünün yerli üretimine destek sağlamayı hedefliyor.
 

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