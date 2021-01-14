DenizBank'tan yeni karar! Faizsiz ve...

DenizBank müşterilerine duyurdu. Milyonlarca kişi sevindiren karar... Faizsiz ve ücretsiz olacak. 1 Şubat tarihine kadar geçerli. 3 taksit imkanı sunuluyor. DenizBank, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini 1 Şubat 2021 tarihine kadar DenizBank Bonus Kredi Kartları ile gerçekleştiren müşterilerine faizsiz ve ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

DenizBank harekete geçti ve milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren yeni kararı duyurdu. Dev bankadan açıklama geldi. Faizsiz, ücretsiz, 3 taksit fırsatı...

DenizBank yenilikçi çalışmaları ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Banka bu kapsamda 6 Ocak – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında “Motorlu Taşıtlar Vergisi” ve “Trafik Para Cezası” ödemelerini DenizBank Bireysel ve Business Kredi Kartları ile gerçekleştirecek müşterilerine faizsiz ve ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuyor.

MTV ve trafik cezası ödemeleri aynı zamanda; DenizKartım ve MobilDeniz Bankacılık uygulamaları, İnternet Bankacılığı, DenizBank şubeleri, ATM’leri, DenizBank İletişim Merkezi ve gib.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

“Müşteri ihtiyacından yola çıkan hizmet modelleri üretiyoruz”

Yeni yılın ilk ayında hayata geçen kampanya ile küresel salgın döneminde de yenilikçi çözümlerle müşterilerinin yanında olmayı hedeflediklerini belirten DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, "Banka olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak hayatlarını kolaylaştırmak ve gereksinimlerinin tüm kanallardan karşılanabildiği hizmet modellerini geliştirmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Aynı anlayışla, MTV ve trafik cezası ödemelerini, DenizBonus Bireysel Kredi Kartları ve Business Kredi Kartları ile 1 Şubat 2021 tarihine kadar faizsiz ve ücretsiz 3 taksit imkanı ile yapılabileceği kampanyamızı hayata geçirdik. Müşteri memnuniyetini artıracak hizmet ve kampanyalarımızı önümüzdeki dönemde de hız kesmeden sunmaya devam edeceğiz“ dedi.