DenizBank resmen duyurdu! Yarın başlıyor

DenizBank harekete geçti ve milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren yeni kararı duyurdu. Dev bankadan açıklama geldi. Koronavirüs sebebiyle Türkiye'de çok sayıda karar alındı. Bu tedbirlerin yanı sıra bankalar da adım attı ve yeni kararlar aldı. Çoğu bankanın çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmişti. DenizBank da çalışma saatlerinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde değişiklik yapmıştı.
DenizBank müşterilerin ve çalışanların sağlığının korunması için uygulanan çalışma saatlerinde yeni bir düzenleme yaptı. Uygulama yarın başlıyor. Denizbank çalışma saatlerini 09:00 - 17:00 olarak değiştirildi.
Bankadan yapılan açıklama şöyle;
“Değerli müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz gerçekleştirebilirsiniz.”