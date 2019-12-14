16 Aralık 2019 Pazartesi
İSTANBUL 
14°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 110.261 -0.20 EURO 6,5150 0.79
USD 5,8510 0.66 ALTIN 277,840 0.67
CANLI BORSA
TÜMÜ

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama!

DHA |  14 Aralık 2019 Cumartesi - 15:03 | Son Güncelleme : 14 12 2019 - 16:27

Hatay İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Gelen son dakika bilgisine göre bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının yaşandığı fabrikada ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Yangın kontrol altına alındı.


Hatay'ın Payas ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) patlama meydana geldi. İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın 4'üncü fırınında iddiaya göre hammadde eritildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. 
 
Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükselirken, çıkan yangına İSDEMİR'in itfaiye ekipleri ile işçiler müdahale etti.  Olayla ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk  belirlemelere göre patlamanın, fabrikadaki 4 yüksek fırından birindeki delinme  sonucu meydana geldiğini söyledi.
 
İSDEMİR ve İskenderun Belediyesi itfaiye ekiplerinin duruma müdahale  ettiğini belirten Doğan, "İSDEMİR'de yüksek fırında meydana gelen patlamada ölü  ya da yaralı yok. Gerekli müdahaleler yapıldı. Yangın söndürüldü. Fabrikadan  görülen yoğun duman yangın söndürme sisteminden kaynaklanıyor. Durum kontrol  altında." ifadelerini kullandı.
 
 
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
 
İSDEMİR’in 4’üncü fırınında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı patlamanın olduğu fırında benzer patlamaların zaman zaman meydana geldiği ancak bu kez yaşanan patlamanın biraz daha büyük ölçekte olduğu vurgulandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ise İSDEMİR ekipleri ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Fırında soğutma çalışması yapılıyor.
 
BU KAÇAĞI SICAK METALE TEMAS ETMESİ SONUCU PATLAMA OLMADI
 
İSDEMİR’den patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise yüksek fırında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle patlama meydana geldiği, hiç kimsenin zarar görmediği bildirildi. Açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı , kısa süre içerisinde normal çalışma şartlarına dönülmesinin beklendiği kaydedildi.
 
 

ETİKETLER

hatay iskenderun patlama yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.