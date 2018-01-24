Dehşet! Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!

Rus öğrenci, tecavüz edip öldürdüğü eski sevgilisinin cesedine de tecavüz etti. Seks takıntılı 19 yaşındaki öğrenci kurbanının ailesinden özür dileyip onlara yaptıklarının hesabını verdikten sonra kendini öldürdü.

Seks saplantılı Rus öğrenci, eski kız arkadaşını nasıl boğduğunu ve genç kızın ölü bedeni öylece yatarken ona nasıl tecavüz ettiğini korkunç bir şekilde anlattı.

19 yaşındaki Artyom Iskhakov, öldürdüğü eski kız arkadaşı Tatiana Strakhova'nın ölü bedenine tecavüz etti. Bir ara sandviç yemek için durdu ve daha sonra utanç verici hareketine devam etti.

Iskhakov, eski kız arkadaşının başka biriyle olan ilişkisini kıskantan yetenekli IT öğrencisi 'Yaptıklarım korkunçtu ancak istediğim şeyi yaptım' yazdı.

Gazetevatan'ın haberine göre, 19 yaşındaki Rus öğrenci Artyom İskhakov, Tatiana Strakhova'nın ailesine gönderdiği korkunç çevrimiçi mesajında, boğduğu genç kızın kalbinin hala nasıl attığını ve bu yüzden de onu bıçaklayıp cesediyle seks yaptığını anlattı.

"KALBİ HALA ATIYORDU"

İshakov dehşete düşüren mesajlarında şunları söyledi;

"Yüzüne yumruk attım yere düştü sonra birkaç kez daha yumruk attım.Ağzından kan gelmeye başladı ve bana gitmemi söyledi. Gitmedim ve onu boğmaya başladım bir noktadan sonra öldü fakat kalp atışı devam ediyordu. Ben de bedeni soğumadan onunla ilişkiye girmeye karar verdi. İşimi bitirdikten sonra fark ettim ki kalbi halen atıyor. Boğazını sıktım ama ne fayda... Sonra bıçağı aldım ve boğazını kestim. Bunu nasıl iyi yaptığımı bilmiyorum ama oldukça fazla kan vardı. Kalbi hala atıyordu. Daha sonra bıçağı aldım ve sol kaburgalarının arasından iki kez bıçakladım. Sonrasında da onu bir kez daha becerdim ve bunu yazmaya karar verdim."

Mutfağa gidip bir şeyler yediğini belirten İshakov kız arkadaşının cesedine tekrar tecavüz etmeden ve birkaç saat uyumadan önce "Gidip sandviç hazırlayıp biraz zamanım varken keyfini çıkaracağım" de dedi.

İshakov ayrıca şunları da söyledi;

Onu denemek için aldığım 'shibari'yle (Japon bağlama sanatı) boğdum. Bir noktada, çoraplarını ağzına tıkadım böylece akan kanı görmüyor ve vücudundan çıkan garip sesleri duymuyordum.

Bedeni çok soğuk aynı bana olan hisleri gibi diyen İshakov, Tatiana'nın ailesine "Tek çocuğunuzu sizden kopardığım için özür dilerim" dedi ve Tatiana'nın cesediyle ilişkiye girmesinin iğrençliğini kabul ederek "Şimdi geriye kendimi öldürmekten başka bir şey kalmadı" dedi.

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