Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor.
YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Toplantıda son dönemde artan koronavirüs vakalarının masaya yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile önlemler daha sıkılaştırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.