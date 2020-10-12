12 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.178 1.09 EURO 9,3120 0.19
USD 7,8780 0.28 ALTIN 487,460 -0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis paylaşımı!

AA |  12 Ekim 2020 Pazartesi - 18:15 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 18:15

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakım çalışmaları tamamlanarak tekrar Akdeniz'e açılan sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yolunun açık olmasını diledi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Oruç Reis gemisi için paylaşım. Oktay, sosyal medya hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih  Dönmez'in Oruç Reis ile ilgili paylaşımını retweet yaptı. Fuat Oktay, paylaşımında, "Oruç Reis, çıktığın bu kutlu seferde yolun  açık olsun. Müjdeli haberlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
 

ETİKETLER

Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oruç reis
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.