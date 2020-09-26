Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Cilo Dağı ile ilgili flaş karar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan, Türkiye'nin en yüksek 2. dağı olan ve zirvesi dört mevsim boyunca erimeyen kar ve buz örtüsü ile kaplı tektonik bir dağ olan Cilo Dağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla milli park ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadelere yer verildi: