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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Cilo Dağı ile ilgili flaş karar

26 Eylül 2020 Cumartesi - 0:45 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 1:04

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Cilo Dağı, milli park ilan edildi.


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan, Türkiye'nin en yüksek 2. dağı olan ve zirvesi dört mevsim boyunca erimeyen kar ve buz örtüsü ile kaplı tektonik bir dağ olan Cilo Dağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla milli park ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadelere yer verildi: 

 

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Cumhurbaşkanlığı kararı Hakkari Yüksekova Cilo Dağı milli park
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