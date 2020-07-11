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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 19:00 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 19:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum. Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Srebrenitsa  Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
 
Mesajında "Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa  Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle  anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı  diliyorum. Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız." vurgusu yapan  Erdoğan, Bosna Hersek halkının, Srebrenitsa Soykırımı'nda yakınlarını  kaybedenlerin yaşadığı acıların anlatıldığı videoyu da paylaştı.
 
Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:
"Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ve tüm dünyaya ulaşan haberler  dolayısıyla tarifi mümkün olmayan acılar yaşadık. O gün sizler orada hangi  sıkıntıları yaşadıysanız emin olun aynısını, üstelik de uzakta olmanın verdiği  çaresizlikte burada bizler de yüreğimizde hissettik. Elbette bazı izler  silinmiyor, bazı acıların telafisi olmuyor. Yitirilen gencecik fidanlar geri  gelmiyor ama bizler dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte yaşamayı yücelten bir  anlayışla istikbale bakmalı, umudu diri tutmalıyız.
 
Burada yaşanan acıların, çekilen çilelerin dünyanın başka hiçbir  coğrafyasında ve hiçbir zaman yeniden yaşanmamasını diliyorum. Katliamda hayatını  kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve tüm Bosna  Hersekli kardeşlerime başsağlığı diliyorum."
 

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