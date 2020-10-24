Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelişmiş denilen devletlerin bırakın dünyayı yönetmeyi, kendi vatandaşlarına bile faydası olamadığına şahit olduk. Türkiye, bu hercümerç içinde hak ettiği yeri bulmanın peşinde. Asırlardır gasp edilen haklarımıza sahip çıkmakta kararlıyız.

Bizim kimsenin toprağı, hakkı, hukuku ve topraklarında gözümüz yok. Sadece kendimiz ve birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını korumaya çalışıyoruz. Binlerce KM öteden gelip burnumuzun dibinde terör koridoru kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz. Kayseri'de bombalı saldırı yapan bir haini saklandığı ininde bulup ülkemize getirdik. Bunları yapmayıp da şehitlerimizin kanlarını yerde mi bırakalım?

Suriye'nin Irak sınırında terör devleti kurma gayreti var. Türkiye sınırlarının dibinde terör bataklığına asla izin vermeyecek...