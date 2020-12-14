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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OECD’ye işbirliği çağrısı

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 14:09 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 14:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası iş birliği, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD'nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın  (OECD) kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü programına video mesaj gönderdi.
 
Türkiye'nin başlangıcından itibaren üyesi olduğu teşkilatın  kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye  olarak, dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini, refah ve istihdamın  artırılması hedefleri doğrultusunda, OECD'de etkin bir iş birliği ve dayanışma  sergiliyoruz. Teşkilat 60 yıldır, hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi  uygulama örnekleriyle, oluşturduğu standartlarla, paylaştığı tavsiye ve  istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu  kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kovid-19 salgınının ne kadar kırılgan bir dünyada yaşandığını ve  insanların birbirine ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret  eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için  gereken tüm tedbirleri alırken, ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba  harcadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı Paketleriyle  girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında olduk." dedi.
 
Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarının hem özel sektörün  yatırımlarını artırarak sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı  da asla ihmal etmiyoruz. Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke 9 uluslararası  kuruluşa yardım sağladık. Kriz halinde hayata geçirilen bu iş birliği ve  dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ediyorum. Kasım ayının sonunda tertiplenen  çevrimiçi G20 Liderler Zirvesi’nde de değindiğim üzere, uluslararası iş birliği,  gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri  önceleyerek yürütülmelidir.  Bu konuda OECD'nin öncü bir rol oynaması gerektiğine  inanıyorum. Sayın Genel Sekreteri, hizmet döneminde Teşkilat’a etkin şekilde yön  verip, üye ülkeleri, ortak çalışma anlayışıyla mutabakata sevk ettiği için tebrik  ediyorum."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere  teşekkür etti.

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