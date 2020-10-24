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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var

AA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 14:16 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 16:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Macron denen zatın İslam ile derdi nedir? Müslümanlar ile olan derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubuna farklı davranan bir devlet başkanına ne denilebilir?" dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, "Bu sabah Aliyev Kardeşimle görüştük. Şu anda Azerbaycanlı  kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya  başladılar." dedi. 
 
Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl  Kongresi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile telefon görüşmesi  gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Azerbaycan televizyonunda haber sunarken  ağlayan kadın spiker ile ilgili anları da kendisiyle paylaştığını söyledi.
 
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklara doğru yürüdüğünü anımsatan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oraları geri almaya hamdolsun başladılar. Azmin, imanın  elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmettin mi tevekkül et gerisi Allah kerim. İşte bu  büyük millet de böyle canlandı, böyle canlanıyor." diye konuştu.
 
Yaklaşık bir yıl aradan sonra Kayseri'de bulunmaktan duyduğu  memnuniyeti ifade eden Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Kayseri  teşkilatlarında görev yapanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere  Allah'tan rahmet diledi.
 
 
Kayseri'nin ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şöyle devam etti:
"Rabb'ime sizlerle bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdüsena  ediyorum. Kayseri, asaletiyle cesaretiyle çalışkanlığıyla yerli ve milli  duruşuyla iftihar ettiğimiz şehirlerimizin başında geliyor. Evet bu şehirle  Erciyes gibi ak alnıyla, Erciyes gibi dik başıyla iftihar ediyoruz. Bu şehrin  dertlilere deva, hastalara şifa vesilesiyle medeniyet coğrafyamızı ilmik ilmik  işleyen Mimar Sinan ile iftihar ediyoruz. Bu şehrin 'hak yoluna gidenlerin asa  olsam ellerine' diyen şairleriyle iftihar ediyoruz. Bu şehrin her köşesinde bir  ilim ocağı tutuşturan, bu ocağı en zor şartlarda bile söndürmeyen alimleriyle  iftihar ediyoruz. Bu şehrin, 'bu cihan erlerin meydanıdır' diyen  Kadıburhanettin'i ile iftihar ediyoruz."
 
"Çalışkanlık Kayserilinin hamurunda var"
Aşık Seyrani'nin "Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş, kıyamete kadar  sökülmezmiş" sözlerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bizim Kayseri ile gönül bağımız da işte böyledir. Kayseri, her  ziyaretimizde bizi samimiyetle bağrına bastı, Kayseri, yapılan her seçimde bizi  sandıkta zirveye taşıdı. Kayseri, girdiğimiz her mücadelede en küçük bir tereddüt  göstermeden önüne arkasına sağına soluna bakmadan yanımızda yer aldı. Kayseri,  maruz kaldığımız her saldırıda göğsünü bize siper etmekten asla çekinmedi. Biz de  bugüne kadar Kayseri'nin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ne gerekiyorsa  yaptık. Üretim, ticaret, sanayi, çalışkanlık, beceriklilik, Kayserilinin  hamurunda zaten var. Kabiliyetleri destek ve teşviklerle zenginleştirerek  Anadolu'nun ortasında dünya çapında özgün bir kalkınma modelini hayata geçirdik.
 
Nitekim Kayseri'de geçtiğimiz yıl 1 milyar 800 milyon lirayı bulan,  bir önceki yıl 1 milyar 640 milyon liraya ulaşan yatırımların resmi açılışlarını  yaptık. Bugün de kongremizin ardından Sahabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm  projeleri kapsamında inşa edilen, yaklaşık 800 konut, 55 iş yeri ve sosyal  donatılarının açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bu bölgelerdeki dönüşüm  tamamlandığında şehrimiz toplamda 9 bin yeni konuta da sahip olacak."
 
 
Kayseri'de belediyeler ve TOKİ vasıtasıyla 20 yıldır devam  ettirdikleri çalışmalarda bugüne kadar 100 bin konutu dönüştürdüklerini belirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece Kayseri, gecekondusu kalmayan bir şehir haline  geldi. Özel sektörümüz, zaten Kayseri'nin yüz akıdır. Kayseri'nin bizatihi  kendisi Türkiye sınırlarını aşarak, dünya çapında bir marka, bir değer haline  gelmiştir." dedi.
 
Kayseri'nin, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin, 2053 vizyonunun da  sancaktarlığını yapacağına inandığını söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan  Kongresi'nin bu süreçte tarihi bir dönüm noktası işlevi göreceğini belirtti.
 
Büyükşehir bazında ilk kongresinin de Kayseri'de yapıldığını anımsatan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi'nin  yapılacağını hatırlattı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin Irak  sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız verildiğini görüyoruz,  orada bir terör devleti kurma gayreti var. Türkiye, sınırlarının dibinde böyle  bir terör bataklığı, böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir.  Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu terör bataklığını kurutacağız." dedi. 
 
Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan  İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bir yandan bölgesinde ve dünyada  yaşanan büyük değişimin tam merkezinde yer aldığı bir mücadeleyi sürdürürken  diğer yandan da kalkınma hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdüğünü belirtti.
 
Çarpık küresel yönetim düzeninin siyasi, insani ve ekonomik krizlerle  yalpaladığını ifade eden Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla  yaşanan gelişmelerin bu sürecin daha açık bir şekilde görülmesine ve hızlanmasına  vesile olduğuna dikkati çekti.
 
Gelişmiş denilen devletlerin, bırakın dünyayı yönetmeyi, kendi  vatandaşlarına bile faydalarının olmadığının hep birlikte müşahede edildiğini  dile getiren Erdoğan, "Buna karşılık, asırlardır geri kalmış diye yaftalanarak  sömürülen bölgelerin yıldızlarının hızla parladığını görüyoruz.  Türkiye, işte bu  hercümerç içinde hak ettiği yeri almanın mücadelesini veriyor. Bölgemizdeki her  krizin içinde kendimizi bulmamızın sebebi tamahkarlığımız değil asırlardır  gasbedilen haklarımıza sahip çıkma kararlılığımızdır." diye konuştu.
 
Türkiye'nin kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, kaynaklarında  gözü olmadığının altını çizen Erdoğan, sadece Türkiye'nin ve yüzlerce yıldır  birlikte yaşadıkları kardeşlerinin haklarını savunmaya çalıştıklarını söyledi.
 
"Binlerce kilometre öteden gelip sınırlarımız dibinde terör koridoru  kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz." ifadesini kullanan Erdoğan,  birkaç gün önce, Aralık 2016'da Kayseri'de bombalı araç kullanılarak şehit edilen  15 askere yapılan saldırının faillerinden birinin yakalanıp Türkiye'ye  getirildiğini anımsattı.
 
 
"Bu terör bataklığını kurutacağız"
"Bunları yapmayıp da şehitlerimizin kanını yerde mi bırakalım?" diye  soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Suriye'de ve Irak'ta, bize yönelik tehditlerin önüne geçmek,  oralardaki kardeşlerimizin huzurunu gözetmek dışında hiçbir amacımız yoktur. Son  dönemde, Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız  verildiğini görüyoruz. Daha açık söyleyeyim, yani bakıyorsunuz, orada bir terör  devleti kurma gayreti var. Hiç eğip bükmeden açıkça söylüyorum: Türkiye,  sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı, böyle bir terör devleti  kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu terör  bataklığını kurutacağız. Bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yaptığımızın da  unutulmamasını istiyorum. Bu konunun müttefiklikle, dostlukla, diğer alanlardaki  iş birliğiyle hiçbir ilgisi bulunmuyor. Şayet karşımızdakiler gerçekten  müttefikimizseler, onlardan her meseleyi kendi mecrasında değerlendirmelerini ve  bunun tabii neticelerine saygı duymalarını bekleriz. Aynı şekilde Doğu  Akdeniz'de, Yunanistan'ın ve Rum kesiminin şımarıklıklarına teslim olunması  yerine, hakkın ve hukukun yanında yer alınması gerekiyor. Doğu Akdeniz haritasına  şöyle bir göz ucuyla bakmak dahi Türkiye'nin haklılığını anlamak için yeterlidir.  Bu konuda da karşımızdakiler hakka ve hukuka uygun hareket edene kadar, kendi  planlarımızı hayata geçirmekte kararlıyız. Karadeniz'de bulduğumuz, bugünün  değeriyle 80 milyar dolara tekabül eden 405 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı,  Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır. İnşallah bu  bölgeden de en kısa sürede müjdeli haberler bekliyoruz."
 
Libya'da, ülkenin meşru yönetimi yerine darbecilerin yanında yer alan  herkesin, demokrasi sicilinin bozulduğunun altını çizen Erdoğan, Fransa başta  olmak üzere, darbecilere destek veren hiçbir ülkenin, artık dünyanın diğer  yerlerindeki demokrasi mücadeleleri konusunda tek kelime söz etme hakları  kalmadığını kaydetti.
 
"Macron denilen zatın İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi  nedir?" diye soran Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:
"Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç  hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca  farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne  denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun.  Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten bir yıl sonra seçim var.  Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum. Niye?  Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendine bir şey kazandırsın. Bizim ilkeli  tavırlarımız kesinlikle bundan sonra da aynen devam edecektir. Şu anda,  Azerbaycan'daki felaketlerin arkasında bunlar var, bu işgallerin arkasında bunlar  var. Minsk Üçlüsü içerisinde yer alıyorsun. Bugüne kadar ne yaptınız? İşgalden  Azeri topraklarını kurtardınız mı? Hayır. Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz  ve Ermenilere gönderdiğiniz silahlarla, barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz.  Edemezsiniz. Çünkü dürüst değilsiniz. "
 
Erdoğan, Türkiye'nin dürüst olarak kardeşlerinin yanında bugüne kadar  yer aldığını, bundan sonra da yer almaya devam edeceğini söyledi.
 
 
Ermenilerin, Azerbaycan topraklarına saldırısı ile başlayan  çatışmaların Azerbaycanlıların işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine  dönüştüğünün altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Evleri bomba yemiş olan Nigar kızımızı, dün akşam televizyonda  izledim ve Nigar kızımız oradan dertlerini anlatıyordu, tabii gözleri yaşlı. Biz,  inşallah onların gözlerini yaşlı bırakmayacağız. İnanıyorum ki Azeri  kardeşlerimiz, bu mücadeleden zaferle çıkacaklar. Dün Azerbaycan toprakları işgal  edilip, Azerbaycanlı kardeşlerimiz katledilirken gözleri kapalı, dilleri bağlı,  kulakları sağır şekilde bekleyenler vardı. Aynı kesimlerin bugün yaptıkları  'Çatışmalar dursun' açıklaması riyakarlığın dik alasıdır. İki devlet bir millet  olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine  her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. "
 
 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınına  ilişkin, "Vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla  Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçti." dedi. 
 
Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan  İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Avrupa'da son dönemde tırmanan İslam  düşmanlığının her gün yeni ve endişe verici emareleriyle karşılaştıklarını  belirterek "Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle saygısız bir şekilde yapılan  baskının ne güvenlik kaygısıyla ne de başka bir gerekçeyle izahı olamaz. Bunun  adı düpedüz İslam düşmanlığıdır." diye konuştu.
 
"Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hristiyanların mabedlerine  yaptık mı?" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Yapmadık ve yapmayız. Çünkü bizim karakterimizde, bizim  cibilliyetimizde böyle bir anlayış yok. Ama bunların liderleriyle görüştüğümüz  zaman 'Nasıl oldu ya', 'Olmaz böyle bir şey ya' hemen buna başlarlar. Bütün  kayıtlar ortada. Bütün bu kayıtlarla konuşuyoruz biz. Bunlar da özgürlük diye bir  şey yok. 'Laiklik, laiklik' diyorlar laiklik diye de bir şey yok. Hep yalan.  Yalan, yalan, yalan. Güya özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da, Peygamber  Efendimize hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en  sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil, düpedüz İslam  düşmanlığıdır."
 
 
"Bağnaz ve faşist zihniyeti zaten görmüştük"
Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı  olduğunun da asla akıldan çıkarılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan,  konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çünkü Batılı için Müslüman Türk'tür aynı şekilde Türk Müslüman'dır.  Ülkemizin üyeliğine karşı sergilenen riyakarlıkta 'AB değerleri' diye dünyaya  yutturulmaya çalışılan bağnaz ve faşist zihniyeti zaten görmüştük. Şimdi kendi  vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi  yeni bir safhaya geçmiştir. Bu tehlikeli gidiş Birinci ve İkinci Dünya  savaşlarında insanlık tarihinin en büyük katliamlarını gerçekleştiren Avrupa'nın  aklının hala başına gelmediğinin işaretidir. Avrupa Müslümanlara karşı açtığı  cepheyle aslında kendi sonunu hazırlıyor. Şayet Avrupa ülkeleri siyasi ve  ekonomik olarak yeniden yapılanan küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek  istiyorlarsa bir an önce bünyelerindeki bu İslam düşmanlığı hastalığından  kurtulmalıdır. Aksi takdirde bu hastalık Fransa'sından Almanya'sına tüm Avrupa'yı  içten çökertecektir."
 
"Tarihin hükmüne havale ediyoruz"
Erdoğan, Türkiye'nin her konuda olduğu gibi bu hususta da sonuna kadar  hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı sürdüreceğini belirterek, şunları  kaydetti:
"Avrupa'daki 6 milyonu aşkın vatandaşımızın ve Müslüman toplumun  tamamının huzurlu bir şekilde yaşaması için elimizden gelen her türlü gayreti  göstermekte kararlıyız.
Türkiye pek çok cephede kendisi, ümmet ve tüm insanlık için böylesine  büyük bir mücadele verirken ülkemize karşı husumet cephesinin bayraktarlığına  soyunanları üzüntüyle takip ediyoruz. Üzüntümüz bunların düşmanlığından  göreceğimiz zarardan değildir. Yel kayadan ne götürür misali biz bu kayıpları  başka yerlerden fazlasıyla telafi ederiz. Dünyada hak ve adalet temelli yeni bir  düzenin kurulma şansını yakaladığımız böyle bir dönemde sergilenen bu kirli  oyunları tarihin hükmüne havale ediyoruz. Biz doğrunun yanındaki duruşumuzu  gerektiğinde bedel ödeme pahasına koruyacağız. Bir yandan bölgesel ve küresel  gelişmeleri ülkemizin ve ilkelerimizin lehine yönlendirmeye devam ederken, diğer  yandan da kalkınma, büyüme, zenginleşme hedeflerimize adım adım yaklaşacağız."
 
Erdoğan, Türkiye'nin son 18 yılda bu çerçevede destansı yatırımlara,  hizmetlere, projelere imza attığını belirterek "Ülkemizi nereden alıp, nereye  getirdiğimizin en yakın şahidi bizatihi milletimizin kendisidir." ifadesini  kullandı.
 
"Kentsel dönüşüm projeleriyle 9 bin konutu daha Kayseri'ye  kazandırıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de 18 yılda 30 milyar lira yatırım  gerçekleştirildiğine işaret ederek "Buna rağmen her kim 'Kayseri kamu  yatırımlarından yeteri kadar pay almıyor' diyorsa inanın bana gözüne, dizine  durur. Kayseri sahip olduğu imkanlarla sadece kendisini değil bölgesindeki tüm  şehirleri de besliyor, destekliyor, geliştiriyor." diye konuştu.
 
Kayseri'de yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Erdoğan, eğitimde 4  bin 856 yeni derslik yapıldığını, okullara 550 bilişim teknolojileri sınıfı  kurulduğunu, tablet bilgisayar, etkileşimli tahta ve yazıcıdan oluşan toplam 15  bin 500 malzemenin okullara ulaştırıldığını, Kayseri'ye 3. devlet üniversitesini  kazandırdıklarını, yüksek öğrenim öğrencileri için 7 bin 289 kişi kapasiteli yurt  binaları açtıklarını anlattı.
 
Erdoğan, Kayseri'nin merkezinde 2 bin yatak kapasiteli bir yurt daha  inşa edilmesinin planlandığını söyledi. Dünya standartlarında 33 bin kişilik  stadyumun yanı sıra farklı branşlarda 36 spor tesisini de Kayseri'ye  kazandırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, Erciyes Kayak Merkezi'nin kışın hafta  sonları 100 bin kişiyi bulan ziyaretçi sayısıyla Türkiye'nin önemli turizm  merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı. Bu kayak merkezinin inşası için  26 milyon metrekarelik bir alanın tapusunu Kayseri'ye verdiklerini aktaran  Erdoğan, Melikgazi Millet Bahçesi'nin ihalesinin yapıldığını, Kocasinan Keykubat  Millet Bahçesi'nin ihale sürecinde ve Hacılar Millet Bahçesi'nin de yer seçimi  aşamasında olduğunu kaydetti.
 
Toplam 2,3 milyon metrekare alana sahip millet bahçelerinin en kısa  sürede tamamlanarak Kayseri halkının hizmetine sunulacağını bildiren Erdoğan,   "Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 2,6 katrilyon lira tutarında  sosyal yardım yaptık. Sağlıkta 1607 yatak kapasiteli şehir hastanemizle birlikte  16'sı hastane olmak üzere 49 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. Halen 4'ü  hastaneden oluşan 9 sağlık tesisimizin inşası da devam ediyor. Toplu konutta  Kayseri'de 18 bin 710 vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Bugün ilk  etaplarını  hizmete açacağımız kentsel dönüşüm projeleriyle toplam 9 bin konutu daha  Kayseri'ye kazandırıyoruz." dedi.
 
Erdoğan, ulaştırmada 83 kilometreden devralınan bölünmüş yol  uzunluğunu 564 kilometre ilaveyle 647 kilometreye çıkardıklarını belirterek,  yapımı devam eden yol projelerinin bir bölümünü daha gelecek yıl açacaklarını  bildirdi.
 
Proje çalışmaları tamamlanan Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattını  en kısa sürede yatırım programına alacaklarını aktaran Erdoğan,  Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hızlı Tren Hattı Projesi ile ilgili  çalışmaların sürdüğünü, Boğazköprü Lojistik Merkezi'nin birinci etabının  tamamlandığını, ikinci etabının yapımı için de ihale hazırlık çalışmalarının  sürdüğünü ifade etti.
 
Erdoğan, Anafartalar Otogar Şehir Hastanesi, Nuh Yazgan Üniversitesi,  Yüksek Hızlı Tren Tramvay Hattı Projesi'nin de ihalesinin bittiğini, yakında yer  tesliminin yapılacağını söyledi. Kayseri'de 18 yıl önce hızlı internet  kullanıcısı neredeyse yokken bugün 1 milyon 174 bin hızlı internet abonesinin  bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, fiber optik kablo uzunluğunu 1750 kilometreden  9 bin 642 kilometreye ulaştırdıklarını dile getirdi.
 
Kayseri'ye 9 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini, şehrin "denizi" olarak  adlandırılan Yamula Barajı'nın her safhasıyla yakından ilgilendiklerini ve destek  verdiklerini belirten Erdoğan, Pınarbaşı Panlı Barajı'nın ve Sarız Fettahdere  Barajı'nın yapımlarının sürdüğünü, inşa edilen sulama tesisleriyle Kayseri'de 500  bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, çiftçilere 2 milyar lira tutarında  tarımsal destek verdiklerini, Kayseri'ye 2 Teknopark, 13 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi  kurulduğunu, 13 ilçeye ise doğal gaz arzı sağlandığını anlattı.
 
"Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kaderi  adeta bütünleşmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yatırımlar özetlendiğinde bile  hizmetlerin saymakla bitmediğini belirterek "Sizlerle birlikte hem Kayseri'yi hem  bölgemizi hem ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Yeter ki birliğimize,  beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki partimize, davamıza,  ülkemize, milletimize, geleceğimize sahip çıkalım, fitneyi, fesadı, bencilliği  yanımıza yaklaştırmayalım. Ne kadar samimi, hasbi, geniş ufuklu çalışırsak  kendimize de şehrimize de ülkemize de o derece faydalı oluruz." şeklinde konuştu. 
 
Kayseri'nin gani gönüllüğünü, derin görüşlülüğünü, çalışkanlığını,  kabiliyetini yakından bildiğini vurgulayan Erdoğan, il kongresinin ardından yeni  bir gönül seferberliğiyle Kayseri'de AK Parti üye sayısını katlayarak  artıracaklarını ve hep birlikte AK Parti bayrağını daha da yükseklere  çıkartacaklarını söyledi.
 
Erdoğan, "AK Parti, Türkiye'nin 81 ilinde ne kadar güçlenirse ne kadar  büyürse ne kadar milletimizle muhabbetini derinleştirirse ülke olarak  geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Hep söylediğim gibi Türkiye'nin  kaderiyle AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kaderi adeta bütünleşmiştir. Biz  güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır, biz tökezledikçe Türkiye de ivme  kaybedecektir." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
Notlar
Kadir Has Stadyumu'ndaki kongreye Kayseri'nin çeşitli ilçelerinden  gelen partililer için sosyal mesafe kuralına uygun oturma planı düzenlendi ve  katılımcıların ateşi ölçülerek dezenfektan ve maske dağıtıldı.
 
Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan stadyuma,  "Adaletin Kılıcı Erdoğan", "Işık bilirdik karanlığı sen olmasaydın Erdoğan", "Er  meydana yakışır, bayrak zirve şahikada yarışır büyük Türkiye" ve "Semaya açılan  eller duada, ceddinin izinde gidiyor bu dava" yazıları asıldı.
 
Ayrıca üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı  İlham Aliyev'nin fotoğraflarının yer aldığı "İki beden bir can Türkiye  Azerbaycan" ve Mescid-i Aksa ve Azerbaycan fotoğraflarının bulunduğu "Bizi  bekliyor Karabağ, Mescid-i Aksa" yazıları da stadyumda sergilendi.
 
Stadyuma kurulan dev ekranlardan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel  Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan "İnandığın yolda yürü" ve Kayseri  Teşkilatı tarafından hazırlanan "Erdoğan" klibi gösterildi.
 
Kongrede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan  Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal ve Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir  Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu  da birer konuşma yaptı.
 
Kongreye, AK Parti ve MHP milletvekilleri de katıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Safiye Kurtsoy isimli  yaşlı bir kadın, ördüğü çorap ve bir havluyu hediye etti.

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