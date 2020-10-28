Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alçak karikatüre sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimize dava ve yol arkadaşımız Markar Esayan 'ı bir kez daha anarak başlamak istiyorum.

Hatay'da güvenlik güçlerimizin dikkati ile etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tebriklerimi bir kez daha iletiyorum. İki terörist önceden belirlenen grubun son üyeleriydi.

Suriye'den ülkemize gelen DEAŞ mensuplarının da eylem hazırlığı içerisinde olduğunu yakaladıklarımızın ifadelerinden biliyoruz. Sözler tutulmazsa ihtiyaç duyduğumuz an harekete geçeriz. Türkiye riyakarlığa, haksızlığa, adaletsizliğe seyirci kalmayacak. Bu orta oyun unu artık bıraksınlar. Türkiye'nin gücü gerekirse tüm Suriye 'yi bu terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.

Kimsenin toprağında, petrolünde, hakkında gözümüz yoktur. Emperyalistlerin oyun sahası haline dönüşmüş bu kadim coğrafyanın artık içine sokulduğu bu cendereden kurtulma vakti gelmiştir. Bunun en büyük öncüsü de Türkiye olacaktır.

Siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri gücümüzü artırmaya, kardeşlerimiz ve dostlarımıza destek olmak için de ihtiyacımız bulunuyor.

Tüm eksiklerine, tüm sıkıntılarına rağmen Cumhuriyetimize var gücümüzle sarılacağız. Sahip çıkacağız. İlk durağımız 2023 hedeflerimizdir. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması demek her alanda dünyanın en üst ligindeki varlığını tescil etmesi demektir. Son 7 yıldır kesintisiz saldırı dalgası bazı noktalarda bizi yavaşlatsa da 2023 hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Böylece gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmış olacağız.

Bugün önemli bir gece. Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Rabbimize adı güzel kendi güzel Muhammed'in (s.a.v) doğumunun yıl dönümüne ulaştırdığı için için şükrediyor ve bu gece kılınacak namazların edilecek duaların kabulünü rabbimden niyez ediyorum.