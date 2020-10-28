Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alçak karikatüre sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.
Erdoğan, Fransız Charlie Hebdo dergisinin çirkin karikatürüne de "Maalesef islam ve müslüman düşmanlığının, Efendimizle ilgili saldırıların edep ve ahlaktan yoksun karikatürlerin şimdi de şahsımı hedef aldığını duydum. Ben karikatüre bakmadım." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sözlerimize dava ve yol arkadaşımız Markar Esayan'ı bir kez daha anarak başlamak istiyorum.
Hatay'da güvenlik güçlerimizin dikkati ile etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tebriklerimi bir kez daha iletiyorum. İki terörist önceden belirlenen grubun son üyeleriydi.
Suriye'den ülkemize gelen DEAŞ mensuplarının da eylem hazırlığı içerisinde olduğunu yakaladıklarımızın ifadelerinden biliyoruz. Sözler tutulmazsa ihtiyaç duyduğumuz an harekete geçeriz. Türkiye riyakarlığa, haksızlığa, adaletsizliğe seyirci kalmayacak. Bu orta oyununu artık bıraksınlar. Türkiye'nin gücü gerekirse tüm Suriye'yi bu terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.
Kimsenin toprağında, petrolünde, hakkında gözümüz yoktur. Emperyalistlerin oyun sahası haline dönüşmüş bu kadim coğrafyanın artık içine sokulduğu bu cendereden kurtulma vakti gelmiştir. Bunun en büyük öncüsü de Türkiye olacaktır.
Siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri gücümüzü artırmaya, kardeşlerimiz ve dostlarımıza destek olmak için de ihtiyacımız bulunuyor.
Tüm eksiklerine, tüm sıkıntılarına rağmen Cumhuriyetimize var gücümüzle sarılacağız. Sahip çıkacağız. İlk durağımız 2023 hedeflerimizdir. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması demek her alanda dünyanın en üst ligindeki varlığını tescil etmesi demektir. Son 7 yıldır kesintisiz saldırı dalgası bazı noktalarda bizi yavaşlatsa da 2023 hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Böylece gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmış olacağız.
Bugün önemli bir gece. Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümünü idrak ediyoruz. Rabbimize adı güzel kendi güzel Muhammed'in (s.a.v) doğumunun yıl dönümüne ulaştırdığı için için şükrediyor ve bu gece kılınacak namazların edilecek duaların kabulünü rabbimden niyez ediyorum.
Maalesef islam ve müslüman düşmanlığının, Efendimizle ilgili saldırıların edep ve ahlaktan yoksun karikatürlerin şimdi de şahsımı hedef aldığını duydum. Ben karikatüre bakmadım. Ben neyim ki. Benim sevgili peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok zaten.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için grup toplantı salonundaki ön sıraya çiçek ve fotoğrafı bırakıldı.
Değerli kardeşlerim üzüntüm ve öfkem şahsıma yönelik saldırıdan değil. Aynı mecranın peygamber efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır.
Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine gidişinin işaretidir. Kendi nefret ve kinlerinde boğulup gideceklerdir.
Dünyaya şeref veren Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir. Kardeşlerim biz son nefesimizi verdiğimizde değil. Bu saldırılar karşısında sessiz kaldığımız gün öldük demektir. Biz inanç, bayrak, ezan, vatan için gerektiğinde canını veren bir milletiz. Bunların karşısında mı susacağız?
Batıya sesleniyorum şimdi buradan. Siz değil misiniz Ruanda'da, Cezayir'de, Afrika'da milyonlarca insanı katleden? Altın, elmas için oralara girip katliam yapan? Siz katilsiniz katil. Bugün hala aynı şeylerin arayışı içerisindesiniz.
Sayın Putin'le de görüştüm. Atacaksak bu adımı artık atalım. Ben İlham kardeşimle, siz de Paşinyan ile görüşün. Atalım adımlarımızı. İnşallah samimi olurlar ve çözülür. Süreç devam ediyor. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez.
İnanıyorum ki zafer Azeri Türk kardeşlerimizindir diyorum.
Değerli kardeşlerim; Bu müsvetteler şunu anlamak istemiyorlar. Müslümandan terörist olmaz. Teröristten de Müslüman olmaz. Bir Yahudi'nin cenazesi önünden geçirilirken ayağa kalkan efendimiz kendisine nedeni sorulduğunda "O bir insandı" diyerek bugüne ışık tutmuştur. Biz buyuz işte.
Dün bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etmiş. Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş. Eşimle ilgili değil. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sen zeka yoksunu bir adamsın. CHP'li kardeşlerime söylüyorum. Bu adamı görün. Ülke için bir sıkıntı bu. Benimle ilgili konuş, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş.
Ülkemizi kuşatmayı çıkış yolu olarak arayanlar yanıldıklarını görecekler. Bizler hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa, biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da atarız." dedi.
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinin, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Biz şu anda kendi büyükelçimize... Şu anda orayla ilgili hukuki bir süreç var. Buradaki ayağı var, oradaki ayağı var. Bu süreci başlatıyoruz. Fransa'nın seyahatlerle ilgili bir kararı varsa biz o kararı bir görürüz, gözden geçiririz. Bunlara karşı mukabil adımları da biz atarız. Türkiye bir kabile devleti değil, hele hele Macron gibilerin baktığı, tanıdığı bir devlet de değil." diye konuştu.
"Sınır ötesi harekata ilişkin 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' ifadesini kullanıyorsunuz ama bugün sanki yeni bir sınır ötesi harekata ilişkin ipuçları verdiniz. Böyle bir durum söz konusu mu?" sorusuna Erdoğan, "Gerçekten öyle bir sınır ötesi operasyonu anladın mı? Biz zaten sınır ötesindeyiz. Pençe'de, Barış Pınarı'nda, Zeytin Dalı'nda, bütün oralarda her an varız ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." karşılığını verdi.
MHP'nin, "askıda ekmek" kampanyasına muhalefetten eleştirilerin geldiğinin dile getirilmesi üzerine Erdoğan, "Her şeyi bizden öğrenmeyin. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Var mı böyle bir şey? Elhamdülillah, bugün asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyiyle birçok ülkeyi geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun, şu anda dünyada hamdolsun en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'in, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.