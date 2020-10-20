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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz'da çizdiği rota hediye edildi!

DHA |  20 Ekim 2020 Salı - 17:34 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 17:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotanın gerçek zamanlı hava radar görüntüsü bulunan tablo hediye edildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bugün öğle saatlerinde İstanbul’dan Ankara’ya geldi. Esenboğa Havalimanı’nda düzenlenen karşılama törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Bakan Karaismailoğlu, '20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü' nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bindiği uçağın çizdiği rotayı gösteren gerçek zamanlı hava radar görüntüsünün bulunduğu tabloyu hediye etti.
 

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