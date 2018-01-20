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Çin S-400'leri Rusya’ya geri gönderdi

20 Ocak 2018 Cumartesi - 16:14 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 16:14

Rusya'nın Çin’e gönderdiği S-400'ler zarar gördüğü için geri gönderildi.


Rusya’nın Çin’e gönderdiği S-400'leri taşıyan büyük geminin fırtınaya yakalanması ve silahların zarar görmesiyle geri gönderildiği açıklandı.  Silahların Rusya’da bakım yapıldıktan sonra tekrar Çine gönderilmesi planlanıyor.
 
Rusya ve Çin, 2014 yılında yaptıkları anlaşmayla S-400 hava savunma sistemini tedarik etmişti. Geçtiğimiz günlerde gönderilen S-400’ler fırtınada zarar gördüğü için geri gönderildi. 18 Ocak tarihinde Rusya, Çin'de S-400 Zenit-Roket Kompleksinin lansmanını ilan etmişti. Rusya’nın uluslararası alanda S-400 roket kompleksini Çin'den  sonra ikinci alıcısı ise Türkiyer. Aralık 2017 sonunda iki S-400 kompleksinin Rusya ile Türkiye arasında anlaşması imzalanmıştı.

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