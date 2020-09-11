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Çin Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay verdi

AA |  11 Eylül 2020 Cuma - 15:30 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 15:30

Çin, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı burun spreyiyle tatbik edilen bir aşı adayının insanlar üzerinde test edilmesini onayladı.


"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Çin  Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından  geliştirilen burun spreyi formundaki Kovid-19 aşı adayının birinci aşama klinik  denemelerine onay verdi.
 
Beijing Wantai ilaç şirketi ve Ximamen Üniversitesi iş birliğinde  yürütülecek denemeye 100 sağlıklı gönüllünün katılması planlanıyor.
 
Ekimde başlaması planlanan denemelerin ikinci ve üçüncü safhalarıyla  birlikte en az bir yıl süreceği tahmin ediliyor.
 
Spreyle burna tatbik edilen aşı adayının solunum yoluyla bulaşan  virüsün doğal enfeksiyon yolunu tetiklemesi, bu yolla vücutta bağışıklık  uyandırması amaçlanıyor.
 
Virüsün güçsüzleştirilmiş bir halini içeren aşı adayı, potansiyel  Kovid-19 aşıları arasında enjektör yerine spreyle tatbik edilen ilk örnek olacak.
 
Sprey formundaki aşıların, grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarına  karşı koruma sağlamak için yaygın kullanıldığına dikkati çeken araştırmacılar, bu  yöntemin aşının üretim ve uygulama maliyetlerini düşürebileceğine dikkati  çekiyor.
 
Çin'deki aşı çalışmaları
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de de halen 8 aşı adayının klinik  denemeleri sürüyor. Bunlardan 4'ü birinci, 4'ü de ikinci ve üçüncü aşamada  insanlar üzerinde test ediliyor.
 
CanSino, Sinopharm ve Sinovac gibi kamuya ait ilaç firmaları, Çin  Askeri Tıp Akademisi, Vuhan Viroloji Enstitüsü, Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü  gibi kurumlarla iş birliği içinde aşı çalışmaları yürütüyor.
 
CanSino'nun "Ad5-nCoV" adlı aşı adayı, Sinopharm'ın Vuhan Viroloji  Enstitüsü ve Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile geliştirdiği aşı adayları ve  SinoVac'ın geliştirdiği "CoronaVac" en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında  görülüyor.
 
Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar  üzerinde test edilmesi gerekiyor.
 
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek  üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve muhtemel yan etkileri araştırılıyor.  İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek  üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle  tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
 
35 aşı adayı, klinik denemelerde insanlar üzerinde test ediliyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya  genelinde Kovid-19'a karşı 35 aşı adayı klinik deneme, 145 aşı adayı ise klinik  öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.
 
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak  salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 28 milyon 352 bini aşarken 914  binden fazla kişi hayatını kaybetti.
 

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