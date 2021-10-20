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Çin'in Hindistan sınırına 100'den fazla obüs platformu yolladığı iddia edildi

PEKİN (AA)  |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 7:27 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 7:27

Çin'in Hindistan ile anlaşmazlık yaşadığı sınır bölgesine askeri tahkimatı güçlendirmek için 100'den fazla, uzun mesafe çekili obüs platformu sevk ettiği ileri sürüldü.


South China Morning Post gazetesinin "orduya yakın kaynaklara"  dayandırdığı haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Hint ordusunun iki  ülke arasındaki itibari sınır olan Fiili Kontrol Hattının (LAC) kendi tarafına  M777 tipi hafif obüsler konuşlandırmasına karşılık ateş gücünü arttırmaya yönelik  tedbirler aldı.
 
PLA'nın Keşmir'in doğusu ile Tibet'in batısı arasındaki ihtilaflı  sınır bölgesine 100'ün üzerinde "PCL-181" tipi hafif, kamyona yüklenebilen çekili  obüs platformu konuşlandırdığı iddia edildi.
 
Gazeteye konuşan kaynaklar Çin yapımı obüslerin atış menzilinin  Hindistan'ın obüslerinden iki kat fazla olduğunu ileri sürdü.
 
Hint ve Çin birliklerinin geçen yıl çatışması gerilimi artırmıştı
Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin  askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de  söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.
 
Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline  geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve  tanklar konuşlandırmıştı.
 
Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin  kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.
 
İki ülkenin askeri heyetleri arasında ocakta yapılan dokuzuncu tur  görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesi ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu  kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için çabaların  sürdürülmesine karar verilmişti.
 
Taraflar, şubatta yapılan onuncu tur görüşmenin ardından, Ladakh ve  Batı Tibet arasında uzanan Pangong Gölü çevresindeki askerlerini karşılıklı çekme  konusunda uzlaşmış fakat uygulamada mesafe kaydedilememişti.
 
9-10 Ekim'de Çin tarafında yapılan 13'üncü tur müzakerelerde de  uzlaşma yönünde sonuç alınamamış, taraflar birbirini "makul olmayan talepler öne  sürmek" ve "askeri yığınak yapmakla" suçlamıştı.
 
Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı
Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz  sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular,  göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır,  tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.
 
Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın  Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken,  Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın  Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.
 
Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik  ihtilaflarını çözemiyor.
 

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Çin Hindistan obüs obüs platformu
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