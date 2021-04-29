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Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

AA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 11:32 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 11:32

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 56 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.


Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına, davacı  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay ile davalı  Kaftancıoğlu'nun avukatı Mehmet Süleyman Türker katıldı.
 
Davacı Erdoğan'ın avukatları, her bir haksız fiil bakımından tazminata  hükmedilmesini talep etti.
 
Davalı Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin hakaret kastı  olmadığından davanın reddini istedi.
 
Dosyayı karara bağlayan mahkeme, davalı Kaftancıoğlu'ndan 56 bin lira  manevi tazminat alınarak davacıya verilmesine hükmetti.
 
 Dava dilekçesinden
 
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları tarafından hazırlanan  ve mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan  Kaftancıoğlu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı, yüz kızartıcı ifadeler kullanarak,  suç isnat ederek, onur, şeref ve haysiyetini zedeleyerek ağır hakaretlerde  bulunduğu belirtilmişti.
 
Müvekkil Erdoğan'a atılan ve yapılan iftira yollu hakaretlerin ve  aşağılayıcı ifadelerin büyüklüğü dikkate alınması istenilen dilekçede,  Kaftancıoğlu'nun her bir paylaşımı için 50 bin liradan toplam 700 bin liralık  manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.
 
  
 

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