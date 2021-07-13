Çalışanlara 4 müjde birden! Harekete geçildi, yeni düzenleme geliyor

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor. 4 müjde birden geliyor. Üniversite diploması olanlara büyük kolaylık sağlanıyor. Temizlik görevlisi olarak çalışan üniversite mezunu kişiler büro personeli olabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sayıları 1 milyona yaklaşan 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen sürekli işçilere müjde vermeye hazırlanıyor. Çalışma Bakanlığı’nda uzman bir kadro tarafından üzerinde çalışılan düzenlemelerin detayları netleşmeye başladı. Çalışma tamamlandığında karar makamlarına sunulacak. İşte üzerinde çalışılan yenilikler…

Çalışan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Harekete geçildi. Dört müjde birden geliyor. Yeni düzenleme ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Yeni düzenlemenin ayrıntıları ise şu şekilde. Hazırlanan düzenlemeye göre; sürekli işçilere bulundukları bakanlıklarında yer değiştirme imkanı getiriliyor.

MÜJDE 1: TAYİN HAKKI

Çalışma Genel Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaya göre, eş durumu, sağlık ve mazeret nedeniyle sürekli işçilerin çalıştıkları bakanlıklarda iller arasında yer değiştirebilecek. Böylece eş ve çocuklarından ayrı olarak başka bir şehirde çalışan kamu işçileri aileleriyle aynı ile tayin edilebilecek.