Büşra Develi : İlişkiyi bitirdik,başka türlü bir ilişki yaşıyoruz

Büşra Develi ve Birkan Sokullu, bir markanın sonbahar-kış kampanyasını tanıtmak için birlikte objektif karşısına geçti. Develi,özel hayatıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Büşra Develi , sorular üzerine “Hiç marka takıntım yok, kendimle özdeşleşen markalardan alışveriş yapıyorum” dedi.

'Mütevazı takılıyorum'

“Büşra ile ilk kez birlikte çalıştık, içimize sinen bir iş oldu” diyen Birkan Sokullu da tüketim alışkanlıkları hakkında konuştu:

“Yeteri kadar kıyafetim var. Bu konuda mütevazı takılıyorum. Öyle bir zamandan geçiyoruz ki, herkesin ihtiyacı kadar alması, ayrıca doğaya saygılı tasarımları tercih etmesi gerek. Ben de ihtiyaçlarım dahilinde alışveriş yapıyorum.”