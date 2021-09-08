08 Eylül 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.455 0.00 EURO 9,9300 0.38
USD 8,3890 0.48 ALTIN 482,530 0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimekte ile ilgili flaş karar!

08 Eylül 2021 Çarşamba - 8:35 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 8:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ithal edilecek olan buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimekte gümrük vergisi yılbaşına alınmayacak.


Tarım ürünlerine yönelik olarak yapılan ithalatta gümrük vergisi bazıları için sıfırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimek ithalatı için gümrük vergisi 31 Aralık 2021 tarihine kadar "0" olarak uygulanacak.
 
KAHVEDE DE GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞTÜ
 
Kararın bir diğer etkisi de kahve ithalatında yaşandı. Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen kahve için gümrük vergisi de yüzde 11'den yüzde 6'ya çekildi. Kosova'dan kahve ithalatı için vergi yüzde 13'den yüzde 8'e, D-8 ülkelerinden ithalat için yüzde 10'dan yüzde 8'e, diğer ülkelerden ithalat için yüzde 13'den yüzde 8'e düşürüldü.

ETİKETLER

buğday arpa mısır mercimek nohut
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.