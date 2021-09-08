Buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimekte ile ilgili flaş karar!

Tarım ürünlerine yönelik olarak yapılan ithalatta gümrük vergisi bazıları için sıfırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre buğday, çavdar, arpa, yulaf, mısır, nohut, mercimek ithalatı için gümrük vergisi 31 Aralık 2021 tarihine kadar "0" olarak uygulanacak.
KAHVEDE DE GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞTÜ
Kararın bir diğer etkisi de kahve ithalatında yaşandı. Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen kahve için gümrük vergisi de yüzde 11'den yüzde 6'ya çekildi. Kosova'dan kahve ithalatı için vergi yüzde 13'den yüzde 8'e, D-8 ülkelerinden ithalat için yüzde 10'dan yüzde 8'e, diğer ülkelerden ithalat için yüzde 13'den yüzde 8'e düşürüldü.