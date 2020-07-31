Brezilya lideri Bolsonaro’nun eşi de 'corona' oldu

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen Brezilya'nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ardından eşi Michelle Bolsonaro'nun da (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'nun da (Covid-19) testi pozitif çıktı. Brezilya kabinesindeki Bilim ve Teknoloji Bakanı Marcos Pontes (57) da corona virüs olduğunu ifade etti.

Pontes, Brezilya hükümetinde corona virüse yakalanan 5'inci bakan oldu. Bolsonaro geçen günlerde corona virüs olduğunu doğrulamış ancak iyileştiğini ve son yapılan testin negatif olduğunu açıklamıştı. Michelle Bolsonaro’nun durumun iyi olduğu ve karantinada tedavi edildiği belirtildi.

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