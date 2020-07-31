Brezilya lideri Bolsonaro’nun eşi de 'corona' oldu

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'nun da (Covid-19) testi pozitif çıktı. Brezilya kabinesindeki Bilim ve Teknoloji Bakanı Marcos Pontes (57) da corona virüs olduğunu ifade etti.
Pontes, Brezilya hükümetinde corona virüse yakalanan 5'inci bakan oldu. Bolsonaro geçen günlerde corona virüs olduğunu doğrulamış ancak iyileştiğini ve son yapılan testin negatif olduğunu açıklamıştı. Michelle Bolsonaro’nun durumun iyi olduğu ve karantinada tedavi edildiği belirtildi.
KABİNEDE 5 BAKAN COVİD-19'A YAKALANDI
Brezilya’da Mart ayında 2 kabine üyesi corona virüse yakalanmış ve geçen hafta Vatandaşlık Bakanı Onyx Lorenzoni ve Eğitim Bakanı Milton Ribeiro’nun corona virüs olduğu açıklanmıştı. Son olarak Bilim ve Teknoloji Bakanı Pontes’in de corona virüse yakalanmasıyla, kabinede corona virüs olan bakan sayısı 5 oldu.